"Хорошо понимал, что в России ничего хорошего меня не ждет": блогер описал спасение из Индонезии

На днях украинские дипломаты спасли от экстрадиции в Россию Михаила Орешникова - блогера, который в открытую критиковал президента РФ Владимира Путина. Его задержали в Индонези и через Интерпол хотели передать РФ. Заметим, что он имеет украинское гражданство.

Сам же Михаил рассказал изданию OBOZREVATEL, что знает, как поступают с оппозиционерами в России. Недавно его товарища убили в тюрьме Челябинска и написали, что это он сам. Кроме того, что он сделал это за шесть месяцев до освобождения, отсидев десять лет в тюрьме. Также блогер добавил, что даже тело его знакомого отказывались выдавать родителям, чтобы те не сделали независимую экспертизу.

К тому же Орешников знал, его товарища-оппозиционера возили по колониях для пыток, делали инъекцию с параличом, которая усиливает болевые ощущения, а в это время вырвали ногти с пальцев ног.

Поэтому он хорошо понимал, что в России ничего хорошего на него не ждет, особенно с учетом нынешней тенденции.

Также блогер отметил, что Интерпол в Индонезии пошел на уступки Украине, потому что они испугались проблем внешнеполитического характера, которые для них создавал его арест.

Напомним, что украинского блогера и музыканта Михаила Орешникова 6 ноября Интерпол задержал в Индонезии. Активиста могли выдать России.