Стало известно, куда из больниц Украины пропадают деньги на надбавки медикам и лекарства

В связи с распространением коронавируса в Украине множеству больниц приходится работать в усиленном режиме. Вот только не все медики получают обещанные доплаты за работу с ковидными пациентами.

Об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала в интервью "Телеграфу".

По ее словам, еще с начала пандемии в Украине ввели оплату за пакет стационарной помощи пациентам с коронавирусом.

"Таким образом, средства от НСЗУ поступают прямо в больницу, а уже в больнице их распределяют на медикаменты, оплату кислорода, лабораторные реактивы, продукты питания, а также на оплату труда членов команды", - отмечает Микичак.

В то же время, одним из требований договора являются дополнительные доплаты медикам, которые задействованы в лечении пациентов с COVID-19, в размере до 300 процентов от зарплаты.

Но в каждом регионе наблюдается разная ситуация в больницах.

"С тех документов, которые я лично видела из Львовской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Киевской, Донецкой областей, начисленная зарплата врачам за октябрь в ковид-больницах имеет размах от 15 до 45 тысяч гривен, у медицинских сестер от 10 до 28 тысяч гривен", - рассказала замминистра здравоохранения.

Она отмечает, что случаи, когда медикам не доплачивают также встречаются довольно часто. Потому, что руководители некоторых мед учреждений по своему усмотрению распределяют выделенные им деньги на ковид-пакет. "Кто-то ремонтирует отделения, кто-то кладет как бы "лишние" деньги на депозит, кто-то за деньги ковидного пакета закупил транспорт для "экстренки", кто-то же включил в команду десятки людей, даже тех, кто никакого отношения к лечению не имеет", - подчеркивает Микичак.

Больше о текущей ситуации в системе здравоохранения Украины читайте в материале "Телеграфа": Медперсонал сильно истощен, для борьбы с COVID-19 уже привлекаем студентов и интернов - заместитель министра Ирина Микичак.