Врач объяснил, чего нельзя делать после получения позитивного теста на коронавирус

Врач-невролог из Сум Евгений Скрипник объяснил, что в случае заболевания коронавирусом не стоит паниковать и тут же бежать делать компьютерную томографию, поскольку поражение легких COVID-19 можно подтвердить только на 5-7 день заражение, а никак не на 1-3-й.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Много пейте воды, старайтесь не сбивать температуру тела (если только она не выше 38,5), при ухудшении состояния обращайтесь к врачу! И еще! Не нужно сразу бежать и делать КТ легких!" - пишет он, отмечая, что за одну томографию пациент получает облучение, равное 30 рентгенам.

По словам врача, если переживаете про свое состояние, то купите пульсоксиметр, благодаря которому можно постоянно контролировать уровень насыщения легких кислородом при коронавирусе.

"Если 95% и выше, то не волнуйтесь!" – успокаивает Скрипник и добавляет, что в 80% от всего числа случаев коронавирус проходит в легкой форме.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и по какой стоимости можно приобрести пульсоксиметр в Украине.