Скачать
Среда, 02.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Локдаун откладывается? Появилась новая информация об ужесточении карантина в Украине
Локдаун откладывается? Появилась новая информация об ужесточении карантина в Украине
Карантин выходного дня закончился: какие ограничения теперь действуют в Украине
Карантин выходного дня закончился: какие ограничения теперь действуют в Украине
В Украине внесли изменения в правила дорожного движения: что важно знать
В Украине внесли изменения в правила дорожного движения: что важно знать
УЕФА готовит реформу Лиги чемпионов по "швейцарской системе"
УЕФА готовит реформу Лиги чемпионов по "швейцарской системе"

В Украине внесли изменения в правила дорожного движения: что важно знать

В Украине внесли изменения в правила дорожного движения: что важно знать
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф фото: auto.today

В Украине урегулировали права и обязанности для людей с ограниченными возможностями, которые передвигаются, в том числе по дороге, на колясках.

Эти изменения внес Кабмин в среду, 2 декабря.

Так, участники дорожного движения, которые передвигаются в колесных креслах имеют право:

  • двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;
  • двигаться по краю проезжей части, улицы или по обочине;
  •  на преимущественное пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам при движении со скоростью пешехода по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам;
  • передвигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе (поворот налево и разворот разрешаются на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине).

При этом, к людям с ограниченными возможностями на колясках во время движения предъявляются и следующие требования:

  • коляски должны быть оборудованы светоотражающими устройствами;
  • при движении в темное время суток по краю проезжей части вверх, улицы или по обочине - внешними световыми приборами.

Также отмечается, что инвалиды, передвигающиеся на транспорте такого типа, обязаны использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные коляски. При этом не разрешается перевозить грузы, мешающие управлению, пассажиров или участвовать в буксировке прицепов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Раде ужесточили ответственность за нарушения ПДД.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Инвалиды, ПДД, Коляски.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Групповое развращение и изнасилование: всплыли новые детали скандала с известным фотографом в Украине
02 "Не прошло и десяти лет": Кравчук удивил словами о роли Путина в войне на Донбассе
03 Кадр с матча Шахтер - Реал стал мемом (фото)
04 "Никакого эпидемиологического смысла": врач жестко высказался про локдаун в Украине
05 Выгнал из дома "чтобы не воняла": новые подробности смерти девушки на стриме
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Помогает ли аспирин при коронавирусе: врач дал ответ
Помогает ли аспирин при коронавирусе: врач дал ответ
Хэллоуин уже прошел: украшение главной елки Киева вызвало недоумение в сети
Хэллоуин уже прошел: украшение главной елки Киева вызвало недоумение в сети
Стало известно, куда из больниц Украины пропадают деньги на надбавки медикам и лекарства
Стало известно, куда из больниц Украины пропадают деньги на надбавки медикам и лекарства
Где нужно обязательно носить маски: ВОЗ обновила рекомендации
Где нужно обязательно носить маски: ВОЗ обновила рекомендации
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь