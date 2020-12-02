В Украине внесли изменения в правила дорожного движения: что важно знать

В Украине урегулировали права и обязанности для людей с ограниченными возможностями, которые передвигаются, в том числе по дороге, на колясках.

Эти изменения внес Кабмин в среду, 2 декабря.

Так, участники дорожного движения, которые передвигаются в колесных креслах имеют право:

двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;

двигаться по краю проезжей части, улицы или по обочине;

на преимущественное пересечение проезжей части дороги по обозначенным пешеходным переходам при движении со скоростью пешехода по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам;

передвигаться по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе (поворот налево и разворот разрешаются на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине).

При этом, к людям с ограниченными возможностями на колясках во время движения предъявляются и следующие требования:

коляски должны быть оборудованы светоотражающими устройствами;

при движении в темное время суток по краю проезжей части вверх, улицы или по обочине - внешними световыми приборами.

Также отмечается, что инвалиды, передвигающиеся на транспорте такого типа, обязаны использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные коляски. При этом не разрешается перевозить грузы, мешающие управлению, пассажиров или участвовать в буксировке прицепов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Раде ужесточили ответственность за нарушения ПДД.