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Среда, 02.12.2020
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Дети погибших военных ООС будут бесплатно питаться в школах и детсадах
Дети погибших военных ООС будут бесплатно питаться в школах и детсадах

Дети погибших военных ООС будут бесплатно питаться в школах и детсадах

Дети погибших военных ООС будут бесплатно питаться в школах и детсадах
19:07 Сегодня Телеграф фото: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводится бесплатное питание в учебных заведениях всех уровней для детей из семей погибших военнослужащих на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В этот список включили и детей тех военнослужащих, которые пропали  без вести, защищая территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

При этом органы местного самоуправления в обязательном порядке должны обеспечить финансирование новой статьи расходов, которая распространяется на государственные, коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального или специального образования.

Напомним, Верховная Рада одобрила закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины" 5 ноября 2020 года.

Как сообщал "Телеграф", ранее 2 декабря в Верховной Раде приняли закон о соцзащите населения во время карантина.

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Все по теме:

Питание, Дети, Льготы, Школы, ВСУ, Детсады, ООС.

Автор:

Телеграф
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