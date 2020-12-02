Дети погибших военных ООС будут бесплатно питаться в школах и детсадах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводится бесплатное питание в учебных заведениях всех уровней для детей из семей погибших военнослужащих на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В этот список включили и детей тех военнослужащих, которые пропали без вести, защищая территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении.

При этом органы местного самоуправления в обязательном порядке должны обеспечить финансирование новой статьи расходов, которая распространяется на государственные, коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального или специального образования.

Напомним, Верховная Рада одобрила закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины" 5 ноября 2020 года.

Как сообщал "Телеграф", ранее 2 декабря в Верховной Раде приняли закон о соцзащите населения во время карантина.