Соцзащита населения на карантине: в Раде приняли новый закон

В связи с пандемией коронавируса в Украине власти планируют ввести полный локдаун. Поэтому 2 декабря в Верховной Раде приняли закон о соцзащите населения во время карантина.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

Данный законопроект № 3486 поддержали 287 нардепов.

Таким образом, предусматривается снятие граждан с учета за непосещение Государственной службы занятости в течение 30 рабочих дней с даты принятия решения о выплате пособия по безработице.

Но это правило не будет действовать в период действия карантина, установленного правительством.

В то же время будут урегулированы вопросы предоставления ваучеров лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности.

Согласно закону, средства, поступившие в госбюджет от уплаты административно-хозяйственных санкций и пени, будут использованы Фондом соцзащиты инвалидов для выплат компенсаций работодателям, которые трудоустраивают лиц с инвалидностью, входящих в число зарегистрированных безработных в центрах занятости.

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