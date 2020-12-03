Осадки прогонит: антициклон Xavier принесет в Украину сильный ветер

В Украине в пятницу 4 декабря ожидается сухая погода, температура воздуха будет колебаться от -1 на востоке до +12 на юге.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Характерной особенностью синоптической пятницу в Украине будет сильный ветер юго-восточного направления. В штормовых значениях ветер дойдет до Запада, Севера Украины, в Винницкой области и в Приазовье" , - отметила Диденко.

Так, 4 декабря осадков не ожидается, на территории Украины антициклон Xavier.

Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах 0°C ... + 4°C, то есть, немного потеплеет. На востоке местами до -1°C.

В западных областях и на юге до + 4°C ... + 8°C, в Крыму до + 9°C ... + 12°C.

В Киеве 4 декабря без существенных осадков. Ночью до -2°C, днем -1°C ... + 3°C. Ветрено.

Будьте здоровы и одевайтесь теплее!