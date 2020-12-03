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Минздрав позвал на работу водителей "скорых" - на минимальную зарплату

Минздрав позвал на работу водителей "скорых" - на минимальную зарплату
17:49 Сегодня Телеграф

В Минздраве готовы помочь предпринимателям, у которых появились проблемы в бизнесе во время карантина и не только, предложив должность водителей на автомобилях скорой помощи.

Об этом заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала в интервью "Телеграфу".

"В системе Минздрава всегда была проблема с техническим персоналом. Ставка водителя "скорой" - 2500 гривен. Все доплаты, которые удавалось добиться из местных бюджетов, дотягивали зарплату до минимальной (с 1 сентября 2020 года "минималка" составляет 5000 гривен - прим. ред.). Когда больницы стали коммунальными некоммерческими предприятиями, то они могут сами устанавливать уровень заработной платы, в зависимости от ресурса", - объяснила она.

По словам замминистра, на данный момент в системе "экстренки" более 10% должностей водителей являются вакантными, хотя "фактически надо еще больше".

"Например, пока какая-то транспортная компания простаивает, ее работник может сесть на "скорую". У нас есть большая потребность в рабочих профессиях, сантехники, электрики, охрана. Также нужны молодые медработники, работники кухни", - уточнила чиновник.

Больше о текущей ситуации в системе здравоохранения Украины читайте в материале "Телеграфа": Бесплатной медицины в Украине нет, и никогда не было, - замминистра Ирина Микичак.

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Все по теме:

Трудоустройство, Водители, Предприниматели, Скорые, Ирина Микичак.

Автор:

Телеграф
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