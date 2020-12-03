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Четверг, 03.12.2020
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Итоги 3 декабря: новые коронавирусные рекорды и скандал вокруг Генштаба
Итоги 3 декабря: новые коронавирусные рекорды и скандал вокруг Генштаба
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Итоги 3 декабря: новые коронавирусные рекорды и скандал вокруг Генштаба

Итоги 3 декабря: новые коронавирусные рекорды и скандал вокруг Генштаба
21:22 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Правила для школ и университетов во время карантина. Кернес вернется в Украину. Генштаб попал в скандал с перевозкой тел военных и Донбасса.

Коронавирус в Украине

люди в масках

В четверг, 3 декабря, Украина побила суточный рекорд смертности от коронавируса COVID-19 за последние две недели. В то же время второй день подряд в стране фиксируют рекордные показатели выздоровления больных.

Правила для школ и университетов во время карантина

Сергей Шкарлет

Во время карантина из-за коронавируса в Украине в школьных классах и институтских аудиториях запрещено проводить обучение для групп учащихся, состоящих из более 20 человек одновременно.

Когда Кернес вернется в Украину

Геннадий Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес, который выиграл выборы, находясь в немецкой клинике, где проходит лечение от осложненийCOVID-19, якобы может вернуться в Украину накануне Нового года – 29 декабря.

Кравчук озвучил главное условие обмена пленными с РФ

Владимир Зеленский

Россия, которая ранее заявляла о срыве обмена пленными в этом году, даже не предоставила список удерживаемых лиц.

Генштаб попал в скандал с перевозкой тел военных и Донбасса

ВСУ

Украинская ведущая Янина Соколова рассказала о схеме "отмывания" денег на перевозке военных, погибших на Донбассе к месту их захоронения, которой занимается исключительно один и тот же ФОП при "поддержке" топ-чиновника ВСУ. 

Беньямин Вербич намекнул на плохое судейство в матче Лиги чемпионов

Динамо

В среду, 2 декабря, киевское Динамо было разгромлено туринским Ювентусом в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Этот матч был примечателен тем, что впервые в истории Лиги чемпионов его судила женщина. Доверили эту игру француженке Стефани Фраппар.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин вошел в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов

Шахтер

Прогремели все матчи 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21 и УЕФА подвела промежуточные итоги, назвав лучших футболистов недели.

Заря обыграла Лестер

Заря

В четверг, 3 декабря, луганская Заря в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2020/21 принимала Лестер Сити. Встреча, проходившая в Запорожье на Славутич-Арене, завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 1:0.

Умер Хью Кияс-Берн - актер из Безумного Макса

Хью Кияс-Берн

2 декабря не стало австралийского актера, звезды фильма «Безумный Макс», Хью Кияса-Берна. Артисту было 73 года.

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Бари Алибасов

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Илона Гвоздева назвала Юлию Санину фавориткой финала шоу Танці з зірками

Илона Гвоздева

Победительница «Танцев со звездами» Илона Гвоздева, завоевавшая кубок с Игорем Ласточкиным в 2018, покинула новый сезон шоу после третьего выступления. Она порхала на паркете на последнем сроке беременности, а 11 октября родила сына, которому дали редкое имя Доминик.

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Американская певица Дуа Липа установила новый мировой. Ее онлайн-концерт Studio 2054, который прошел 27 ноября, набрал более 5 миллионов просмотров по всему миру.

После открытий в Юте и Румынии найден третий монолит на горе в Калифорнии

загадочный монолит

После того, как некая загадочная металлическая конструкция, похожая на монолит из фильма Стэнли Кубрика "2001: Космическая одиссея", была найдена сначала в пустыне Юта, а потом появилась и в Румынии, третью находку удалось обнаружить уже в штате Калифорния, США.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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