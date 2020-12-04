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Интересные идеи, что подарить парню на Новый год 2021

Интересные идеи, что подарить парню на Новый год 2021
02:26 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Новый год все ближе и ближе. Пора активно выбирать и закупаться подарками. Очень часто девушки не знают, что подарить любимому парню на Новый Год. Особенно, если отношения с парнем только начались.

«Телеграф» составил подборку подарков, один из которых наверняка придется по душе не только вам, но и вашей второй половинке. Если Вам ничего не приходит на ум, или вы просто-напросто боитесь не угодить с подарком, обязательно присмотритесь к нашему списку.

Выбирая подарок своему молодому человеку на Новый год 2021, сразу же забудьте о банальных полотенцах, носках, одеколоне и наборах для бритья. Это все неудачные варианты.

Подарки, на которые лучше обратить внимание:

  • Теплый шарф, перчатки или шапка.

  • Модная футболка или толстовка.

  • Кожаный ремень, портмоне, визитница или кошелек.

  • Парфюм.

  • Любимый алкоголь.

  • Гаджеты: смарт-часы, джойстик, колонки, наушники, видеоигры.

  • Подарок по интересам: музыканту – струны, ноты, музыкальный инструмент (если вы рассчитываете на крупную сумму), спортсмену – спортивную сумку или спортинвентарь, рыбаку – все, что может пригодиться на рыбалке.

  • Автомобильные аксессуары.

  • Отличная идея – подготовить презент своими руками или подарить парню впечатления: картинг, урок верховой езды или катание на лошадях, полет на авиасимуляторе, урок экстремального вождения, и т.д.

Также, «Телеграф» советует парам вместе наряжать елочку, а как – читайте в нашем материале.

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Подарки, Новый год.

Автор:

Телеграф
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