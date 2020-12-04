Интересные идеи, что подарить парню на Новый год 2021

Новый год все ближе и ближе. Пора активно выбирать и закупаться подарками. Очень часто девушки не знают, что подарить любимому парню на Новый Год. Особенно, если отношения с парнем только начались.

«Телеграф» составил подборку подарков, один из которых наверняка придется по душе не только вам, но и вашей второй половинке. Если Вам ничего не приходит на ум, или вы просто-напросто боитесь не угодить с подарком, обязательно присмотритесь к нашему списку.

Выбирая подарок своему молодому человеку на Новый год 2021, сразу же забудьте о банальных полотенцах, носках, одеколоне и наборах для бритья. Это все неудачные варианты.

Подарки, на которые лучше обратить внимание:

Теплый шарф, перчатки или шапка.



Модная футболка или толстовка.

Кожаный ремень, портмоне, визитница или кошелек.

Парфюм.

Любимый алкоголь.

Гаджеты: смарт-часы, джойстик, колонки, наушники, видеоигры.

Подарок по интересам: музыканту – струны, ноты, музыкальный инструмент (если вы рассчитываете на крупную сумму), спортсмену – спортивную сумку или спортинвентарь, рыбаку – все, что может пригодиться на рыбалке.

Автомобильные аксессуары.

Отличная идея – подготовить презент своими руками или подарить парню впечатления: картинг, урок верховой езды или катание на лошадях, полет на авиасимуляторе, урок экстремального вождения, и т.д.

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