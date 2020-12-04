Интересные идеи, что подарить парню на Новый год 2021

Новый год все ближе и ближе. Пора активно выбирать и закупаться подарками. Очень часто девушки не знают, что подарить любимому парню на Новый Год. Особенно, если отношения с парнем только начались.
«Телеграф» составил подборку подарков, один из которых наверняка придется по душе не только вам, но и вашей второй половинке. Если Вам ничего не приходит на ум, или вы просто-напросто боитесь не угодить с подарком, обязательно присмотритесь к нашему списку.
Выбирая подарок своему молодому человеку на Новый год 2021, сразу же забудьте о банальных полотенцах, носках, одеколоне и наборах для бритья. Это все неудачные варианты.
Подарки, на которые лучше обратить внимание:
Теплый шарф, перчатки или шапка.
Модная футболка или толстовка.
Кожаный ремень, портмоне, визитница или кошелек.
Парфюм.
Любимый алкоголь.
Гаджеты: смарт-часы, джойстик, колонки, наушники, видеоигры.
Подарок по интересам: музыканту – струны, ноты, музыкальный инструмент (если вы рассчитываете на крупную сумму), спортсмену – спортивную сумку или спортинвентарь, рыбаку – все, что может пригодиться на рыбалке.
Автомобильные аксессуары.
Отличная идея – подготовить презент своими руками или подарить парню впечатления: картинг, урок верховой езды или катание на лошадях, полет на авиасимуляторе, урок экстремального вождения, и т.д.
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