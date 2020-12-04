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Премию Дарвина этим ребятам: фотограф заснял, как люди с детьми и собаками перебегают Крещатик

Премию Дарвина этим ребятам: фотограф заснял, как люди с детьми и собаками перебегают Крещатик
23:37 Пт, 4 Декабрь 2020 Телеграф Фото: pexels.com

Киев – большой город с огромным населением и кучей транспорта. Центр города всегда забит машинами и толпами народу, которые вечно куда-то спешат. Несмотря на светофоры, зебры и подземные переходы, желание людей сократить путь "перебивает" все правила дорожного движения.

Киевлянин Николай Тимченко на своей страничке в Фейсбук ведет рубрику #одинденьоднофото. И 2 декабря в его объектив попала ситуация на пешеходном переходе.

«Гонки» - написал Николай в подписи к снимку, на котором группа людей с детьми переходят дорогу (8-ми полосную). Естественно не там, где можно, а где им, вероятно, нужно.

Комментарии не заставили себя ждать: «Придурошные», «Да еще и с детьми», «Самоубийцы», «Трещатик», «Суицидальный пешеходный переход».

Ранее, «Телеграф» показывал архивные снимки заснеженного Киева - посмотрите какой была столица  в 1900-тых годах.

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Киев, Крещатик.

Автор:

Телеграф
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