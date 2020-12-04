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"У меня есть знакомый, которому всегда что-то мешает жить. Теперь его надежды не оправдал Зеленский"

"У меня есть знакомый, которому всегда что-то мешает жить. Теперь его надежды не оправдал Зеленский"
Обновлено 16:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Солистка группы Vlasna Татьяна Власова рассказала историю о знакомстве с человеком, которому "постоянно что-то мешало жить".

Рассказом она поделилась в соцсети Facebook:

"Был у меня один знакомый, которому всегда что-то мешало жить.

Когда-то давно ему мешал жить Майдан. Знакомый понял это через несколько лет после Революции Достоинства, с которой напрямую связывал свое недовольство.

Он долго не мог найти себе работу. И, в принципе, некоторое время я ему из-за этого сочувствовала - пока не поняла, что он ее не слишком и ищет. Сидеть дома и жаловаться на тех, кто мешает им жить, моему знакомому и его жене было значительно интереснее и легче, чем встать и что-то делать.

Я сама несколько раз подбрасывала им интересные вакансии, но они ни разу этим не воспользовались - мол, то работа им не подходит, то зарплата не того уровня, на которую они ожидают. На какую зарплату они оба рассчитывали без особого опыта работы и образования, я тогда так и не поняла. Подозреваю, что на высокую.

Итак, знакомый сидел дома, сетовал на новую власть, потихоньку репостил на своей странице Николая Азарова. Иногда "стрелял" у нас с Димой в долг, в конце концов это вылилось в довольно кругленькую сумму. Мы занимали, так как жалели и сочувствовали.

Арендовать в Киеве квартиру и, в принципе, не особо себе в чем-то отказывать, знакомому позволяла наличие близких родственников за границей, которые понемногу поддерживали его материально. Родственники уже более десяти лет жили в Европе и оттуда очень любили Россию, уважали Путина и ностальгировали по СССР. Ну, потому что из Европы это, пожалуй, даже легче делать, чем из самой России.

Далее знакомому начала мешать война. Он быстро от нее устал и не хотел о ней ничего слушать. Потому что война где-то там, а он живет все-таки здесь, смысл об этом говорить?

Два года назад ему начал мешать жить Петр Порошенко. Это была вполне персонализированная ненависть, будто Порошенко лично пришел к моему знакомому, закрыл его в квартире, забрал все переводы от родственников и приказал ему голодать. А сам разбогател в 100 раз.

Поэтому знакомый начал мстить - активно репостил новости из разных сомнительных ресурсов и очень ждал выборов, чтобы наконец ничего не мешало ему полностью изменить свою жизнь.

В какой-то момент знакомый мужественно удалил нас с Димой из друзей в фейсбуке. Очевидно, мы слишком сильно ассоциировались у него с тем, что так мешает ему жить. Или вносили определенную сумятицу в его выбор, который теоретически должен был его жизни значительно улучшить.

Далее знакомый активно сделал это вместе и исчез из нашего поля зрения вообще.

Иногда всплывал в нашей ленте, потому что у нас все же осталось много общих друзей. Я видела, что время от времени он все-таки находил себе занятия. Радовалась за него и даже почти не вспоминала, что одолженные деньги он, расфрендив нас, так и не отдал.

И да, конечно, эта история была бы неполной, если бы в последнее время под публикациями на страницах нынешнего Президента в фейсбуке и инстаграме не начали обильно появляться комментарии от этого моего знакомого.

В комментариях он сетует на то, что его надежды не оправдались, переживает за дыры в бюджете, дает Президенту советы, откуда взять деньги.

Эти советы обычно простые - нужно посадить всех богатых и забрать у них деньги в интересах всех бедных. Пожалуй, знакомый ждет эти деньги. Но поскольку Президент этого пока не делает, знакомый в нем разочарован.

И, очевидно, сейчас именно это очень, очень мешает ему жить ", - написала она.

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Автор:

Телеграф
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