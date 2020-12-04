По 8 тысяч и всё? Верховная Рада определилась с поддержкой украинцев в случае локдауна

4 декабря, в пятницу, в Верховной Раде Украины приняли законопроект, который предусматривает программу поддержки в случае введения жесткого карантина.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Фейсбуке.
По его словам, одной из главных государственных программ, которые должны будут помочь украинцам пережить полный локдаун, является материальная помощь застрахованным лицам в размере 8 тысяч грн. Эту сумму государство выплатит наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие усиления карантина, а также ФОПам, которые потеряли часть дохода из-за запрета на полноценную работу.
Также будет оказана единовременная материальная помощь юридическим лицам с целью сохранения рабочих мест. Таким образом, если предприниматель-юридическое лицо вынужденно сокращает продолжительность рабочего времени работника из-за карантина, то он сможет получить единовременное пособие на одного такого работника до 8 тыс грн.
В то же время програмами помощи предусмотрена одноразовая компенсация расходов юрлиц, понесенных на оплату ЕСВ. Стоит отметить, что данная помощь оказывается тем бизнесам, чья деятельность была приостановлена в случае усиления карантинных мероприятий. А сумма единовременной компенсации будет рассчитываться как среднее значение уплаченных сумм ЕСВ за десять месяцев.
Кроме того, в Украине введут налоговые каникулы для 200 тыс ФОПов первой группы. Так, они будут освобождены от начисления и уплаты единого налога и единого взноса с декабря 2020 по май 2021 года.
Также программой поддержки предусмотрено:
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