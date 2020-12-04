По 8 тысяч и всё? Верховная Рада определилась с поддержкой украинцев в случае локдауна

4 декабря, в пятницу, в Верховной Раде Украины приняли законопроект, который предусматривает программу поддержки в случае введения жесткого карантина.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Фейсбуке.

По его словам, одной из главных государственных программ, которые должны будут помочь украинцам пережить полный локдаун, является материальная помощь застрахованным лицам в размере 8 тысяч грн. Эту сумму государство выплатит наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие усиления карантина, а также ФОПам, которые потеряли часть дохода из-за запрета на полноценную работу.

Также будет оказана единовременная материальная помощь юридическим лицам с целью сохранения рабочих мест. Таким образом, если предприниматель-юридическое лицо вынужденно сокращает продолжительность рабочего времени работника из-за карантина, то он сможет получить единовременное пособие на одного такого работника до 8 тыс грн.

В то же время програмами помощи предусмотрена одноразовая компенсация расходов юрлиц, понесенных на оплату ЕСВ. Стоит отметить, что данная помощь оказывается тем бизнесам, чья деятельность была приостановлена в случае усиления карантинных мероприятий. А сумма единовременной компенсации будет рассчитываться как среднее значение уплаченных сумм ЕСВ за десять месяцев.

Кроме того, в Украине введут налоговые каникулы для 200 тыс ФОПов первой группы. Так, они будут освобождены от начисления и уплаты единого налога и единого взноса с декабря 2020 по май 2021 года.

Также программой поддержки предусмотрено:

списание налогового долга налогоплательщиков в случае, если совокупный размер долга по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и он непогашенный состоянию на 1 ноября 2020 года.

отсрочка на срок до одного года уплату налоговых долгов граждан и самозанятых лиц на сумму до 6800 грн, которые возникли до 1 декабря 2020 года.

списание пени и штрафные санкции по налоговым долгов, если они будут погашены в течение шести месяцев после вступления в силу этого документа.

увеличение в три раза (с 1020 грн до 3060 грн) порога налогового долга, по которому налоговая не совершать меры взыскания.

освобождение от налогообложения материальной помощи, которую граждане и бизнес будут получать от государства в связи с усиленным карантином - материальная помощь не будет облагаться НДФЛ и налогом на прибыль.

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