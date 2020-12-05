Какой праздник 5 декабря: народные приметы и запреты

В субботу, 5 декабря, в православной церкви почитают память мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского), чтеца.

Согласно преданию, Прокопий родился в Иерусалиме и служил чтецом в Кесарийской церкви, в которой разъяснял прихожанам Священное Писание и переводил его на сирийский язык.

Святой прославился тем, что обладал даром исцелять одержимых бесами. Когда начались преследования христиан за веру, Прокопия арестовали и судили. На процессе он отказался признавать власть не только языческих богов, но и самого царя. После Прокопия казнили.

К 5 декабрю, обычно, устанавливался хороший путь по снегу, поэтому крестьяне и горожане начинали укатывать дороги, чтобы по ним можно было свободно пройти и проехать.

Что запрещено делать 5 декабря

Нельзя ругаться и ссориться. Постарайтесь быть благоразумными.

Не одалживайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

Не отправляйтесь в этот день в дальний путь, останьтесь дома.

Народные приметы 5 декабря

Если в Прокопьев день тепло, то зима будет долгой и снежной.

Если в проруби вода поднялась выше льда, то скоро наступит оттепель.

Если вороны и галки летают над деревьями большими стаями - быть скорому снегу, а если садятся на землю, то быть оттепели.

Если человек родился в день Прокла, то он будет хорошо знать свое предназначение. В качестве талисмана человеку, рожденному 5 декабря, стоит носить турмалин.

Тем временем синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на выходных. По ее прогнозам, погода на 5-6 декабря будет без осадком, но с туманами.