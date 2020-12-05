Зеленский слаб: психолог озвучила неожиданный вердикт

Президент Украины Владимир Зеленский ощущает свою слабость из-за чего демонстрирует странности в поведении.

К такому выводу пришла психолог Светлана Чунихина, своим мнением она поделилась в Facebook.

"В последнем видео президента швыряет от презрения к заискиванию и обратно", - написала она, отметив, что Зеленский начал с того, что сравнил СМИ с бабушками на скамейке у подъезда, "чем оскорбил и тех и других одним выстрелом".

Следом за этим, отмечает психолог, Зеленский начал говорить о счастье в непосредственном и незамутненном общении с народом.

"Привет, бабули", - пишет она.

Также она отметила как Зеленский, начав с критики Рады, резко перешел к благодарностям нардепам.

"Из этого всего пассивно-агрессивного мракобесия напрашивается один печальный вывод. Президент чувствует, что он уязвим, что его окружают враги, которых то ли мочить надо (сарказм - это агрессия), то ли ублажать из последних сил, чтоб сменили гнев на милость. Это значит, что Зеленский слаб и ему не на что опереться", - отмечает Чунихина.

Видеообращение, о котором говорит Чунихина было размещено на официальном аккаунте президента в Facebook 4 декабря. В частности в нем Зеленский говорил о перспективах введения локдауна в январе 2021 года.