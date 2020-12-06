Ударят сильные морозы: какой будет погода в Украине в начале новой недели

В ближайшие дни, в понедельники во вторник - 7 и 8 декабря, Украину накроют сильные морозы.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

В частности, начало недели, 7 декабря, ознаменуется резким падением столбиков термометра до ощутимых "минусов". В частности, больше всех будут мерзнуть жители Луганской области, где температура воздуха ночью опуститься до -14 градусов. Днем здесь также холодно – 2…4 градусов мороза.

Теплее всего будет в Ужгороде – 7…9 градусов тепла днем и 2…4 градусов тепла ночью. В Киеве максимальная температура в этот день достигнет 4 градусов мороза, а минимальная – 8.

В Одессе температура воздуха в понедельник, 7 декабря будет колебаться от -3 до 0 градусов. В Днепре – от -7 до -1 градусов. Ожидается солнечная погода.

Во Львове - -2…+1, облачно.

В Харькове будет также холодно, как и на Луганщине.

Несмотря на солнечную погоду, мороз здесь будет "кусаться" – до -10 ночью, до -4 днем.

В пределах этих температур погодная картина будет и во вторник, 8 декабря. При этом, на большей части территории Украины предполагаются осадки в виде снега или снега с дождем. Облачно, но с прояснениями и без осадков будет только на севере и в центральной части Украины.

В Киеве 8 декабря будет ясно, но днем возможно набегут тучи. Осадков не ожидается.

В Одессе в течение всего дня 8 декабря погода будет пасмурной. Без осадков.

С утра до вечера во Львове 8 декабря небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Весь день в Харькове сохранится ясная погода. Без осадков.

Напомним, 6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины. Лучшие поздравления с праздником - в материалах "Телеграфа".