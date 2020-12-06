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Выдают себя за Укрпошту: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

Выдают себя за Укрпошту: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
Обновлено 09:09 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

В Украине появился новый вид мошенничества. Об этом рассказал генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский.

"Некоторые из Вас получили на e-mail рассылку якобы от Укрпошта, с требованием заплатить 2,15 грн пошлины на международную посылку. ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО!", - рассказал он.

Он прикрепил наглядный пример одного из таких писем.

По его словам, таким образом злоумышленники собирают номера кредитных карт пользователей для последующих списаний.

Украинцы страдают от новой схемы мошенников в Telegram

Гендиректор компании подчеркнул, что Укрпошта не делает такие рассылки. Он просит ни в коем случае не нажимать на ссылку и не давать номер Вашей карты.

Сейчас в Укрпоште пытаются установить источник рассылки, а украинцев просят быть внимательными  - в период вируса мошенники не расслабляются

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Все по теме:

Мошенники, Укрпошта, Игорь Смелянский.

Автор:

Телеграф
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