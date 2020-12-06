Выдают себя за Укрпошту: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

В Украине появился новый вид мошенничества. Об этом рассказал генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский.

"Некоторые из Вас получили на e-mail рассылку якобы от Укрпошта, с требованием заплатить 2,15 грн пошлины на международную посылку. ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО!", - рассказал он.

Он прикрепил наглядный пример одного из таких писем.

По его словам, таким образом злоумышленники собирают номера кредитных карт пользователей для последующих списаний.

Гендиректор компании подчеркнул, что Укрпошта не делает такие рассылки. Он просит ни в коем случае не нажимать на ссылку и не давать номер Вашей карты.

Сейчас в Укрпоште пытаются установить источник рассылки, а украинцев просят быть внимательными - в период вируса мошенники не расслабляются