Минздрав заподозрили в манипуляции данными по наличию свободных коек с кислородом

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Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф фото: Delo.ua

В Украине разгорается новый скандал из-за статистических данных по коронавирусу, которые обнародовало Министерство здравоохранения.

На не состыковки в статистических данных на своей Facebook-странице указал Евгений Истребин.

"Пациенты с подозрениями и подтвержденным коронавирусом по Украине месяц находятся в диапазоне 26-28 тысяч. Но койки обеспеченные кислородом и занятые пациентами, поднялись за месяц с 10 до 15 тысяч. Занятые ШВЛ за месяц поднялись с 600 до 747 (рекорд) на 5 декабря", - написал он, ссылаясь на данные дашборда, предоставленного Минздравом.

Но все бы ничего, если бы данные статистики по COVID-19 по Киеву не стали выбиваться из общей статистики.

"По Киеву до 29 ноября было занято 29 аппаратов ШВЛ, потом резкий скачок на 104 и сегодня уже 127.  А особенно чудесно выглядят данные по койкам, обеспеченным кислородом которых 24 ноября было 1258 потом резкий скачок и сегодня их уже 2117", - добавил Евгений Истребин, отметив, что в это не верит.

Как сообщал "Телеграф", в Украине продолжают фиксировать тысячи новых случаев COVID-19 ежедневно. Всего в стране по данным на 6 декабря уже 813 306 случаев коронавируса. В стране обнаружили свыше 11 тысяч новых случаев.

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Все по теме:

Украина, Статистика, Скандалы, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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