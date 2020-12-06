Живущий в России украинский журналист сравнил Киев с Москвой

В Киеве царит особый дух свободы и он колоссально отличается от Москвы.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал специальный корреспондент "УНИАН" в Москве Роман Цимбалюк.

"В Москве реально пахнет имперским духом. Тут всё подчеркивает, что здесь есть царь, здесь куча бабок, моднячие лавочки в парках, мраморные бордюры. Последние лет 10 Собянин делает из Москвы красивую витрину России, чтобы "не хуже, чем в Европе". Велосипедные дорожки, цифровизация, десятки станций метро строят, или уже построили, и т.д. Если сравнивать две столицы, то и там, и там бросают окурки на улице, просто в Москве их быстрее убирают", - отметил Роман Цимбалюк.

По словам журналиста, Киев - это другая планета, а в воздухе витает свобода.

"Если рассматривать, то как устроена политическая система Украины, где все рассказывают о плохой жизни, отсутствии денег, тотальном "зубожінні"... В тоже время, можно увидеть огромное количество дорогих автомобилей, iPhone 12 невозможно купить, а на элитных заграничных курортах несметное количество людей с украинскими паспортами. Киев и Москва - два разных пространства, которые не поддаются сравнению", - отметил Цимбалюк.

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