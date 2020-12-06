Растет совершенно другое поколение: поздравления с Днем ВСУ от маленьких украинцев растрогали сеть (фото, видео)

В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных сил, учрежденный в день одобрения соответствующего закона в 1991 году. Что интересно, дата празднования символично совпадает со стартом Первого зимнего похода армии УНР – началом одной из славных страниц украинской армии.

Журналистка издания Думская Алена Балаба показала, как видят защитников нашей страны самые маленькие украинцы.

"Ребята рисуют технику - танки, пушки, корабли, вертолеты, девушки - воинов, лицо, обиймашкы с бойцами. И все - сине-желтую Украину, трезубец, флаги, карту полностью - с раненым Донбассом и обескровленной Крымом", - пишет она.

По ее словам, что это вселяет надежду, что сейчас растет совершенно другое поколение.

Украинский гражданский деятель и блогер Назар Приходько поделился историей маленького партриота Володи.

"Ему шесть лет и он с Бахмута, освобожденного украинского города, который когда-то назывался Артемовск", - рассказал он.

Мальчик прочел стих для своего отца, который сейчас воюет на Донбассе.

"Вот почему города надо освобождать. Чтобы дети росли такими, как Володя. НАШИМИ детьми! Молодец! Дай Бог здоровья тебе, твоей маме, а папе - честь и хвала! Пусть возвращается домой с победой!", - написал Приходько.