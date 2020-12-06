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Сильный мороз, ветер и солнце: синоптик уточнила прогноз на 7 декабря

Сильный мороз, ветер и солнце: синоптик уточнила прогноз на 7 декабря
Обновлено 22:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

7 декабря на большей части территории Украины ожидается сухая солнечная погода, облачно будет лишь на крайнем Западе и в южных областях. 

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук. 

По ее данным, незначительные осадки из-за черноморского циклона возможны лишь на юге страны. 

Юго-восточный ветер будет порывистым, а временами и сильным, что лишь усилит ощущение холода.

Ночью в Украине стоит ждать морозов на уровне -6...-12 градусов, а на Востоке столбик термометра и вовсе опустится до -14. 

"Завтра днем температура воздуха составит 0-4 градуса мороза. На Юге и Западе Украины около нуля, в Крыму и на Закарпатье теплее, +2... +7 градусов", - пишет Диденко. 

Холодно будет и в Киеве, ночью температура опустится до -7...-9 градусов, а днем ожидается -2...-4 градуса. 

"Первый умеренный мороз показал, что зима пришла - если кто-то сомневался. Не мерзните, одевайтесь тепло, любуйтесь солнцем, потому что во второй половине недели, хоть и потеплеет, но вновь набегут облака и повысится влажность воздуха", - советует синоптик. 

Как сообщалось ранее, морозы в Украине прогнозирует и Укргидрометцентр, также там отметили, что холодная погода будет ждать украинцев и 8 декабря.  

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Все по теме:

Погода, Прогноз погоды, Наталья Диденко.

Автор:

Телеграф
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