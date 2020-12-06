Сильный мороз, ветер и солнце: синоптик уточнила прогноз на 7 декабря

7 декабря на большей части территории Украины ожидается сухая солнечная погода, облачно будет лишь на крайнем Западе и в южных областях.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

По ее данным, незначительные осадки из-за черноморского циклона возможны лишь на юге страны.

Юго-восточный ветер будет порывистым, а временами и сильным, что лишь усилит ощущение холода.

Ночью в Украине стоит ждать морозов на уровне -6...-12 градусов, а на Востоке столбик термометра и вовсе опустится до -14.

"Завтра днем температура воздуха составит 0-4 градуса мороза. На Юге и Западе Украины около нуля, в Крыму и на Закарпатье теплее, +2... +7 градусов", - пишет Диденко.

Холодно будет и в Киеве, ночью температура опустится до -7...-9 градусов, а днем ожидается -2...-4 градуса.

"Первый умеренный мороз показал, что зима пришла - если кто-то сомневался. Не мерзните, одевайтесь тепло, любуйтесь солнцем, потому что во второй половине недели, хоть и потеплеет, но вновь набегут облака и повысится влажность воздуха", - советует синоптик.

Как сообщалось ранее, морозы в Украине прогнозирует и Укргидрометцентр, также там отметили, что холодная погода будет ждать украинцев и 8 декабря.