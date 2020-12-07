Google посвятил дудл украинской художнице: кто такая Екатерина Белокур и какие картины она создавала

7 декабря Google посвятил дудл, на котором изображен человек в окружении цветов, который рисует их же на холсте, 120 летнию со дня рождения художницы Екатерины Белокур. Именно эта личность, является мастером украинской народной декоративной живописи, а также народным художник ом Украины. Самобытный представитель "наивного искусства". Входит в неофициальный список 100 лучших художников Украины.

Екатерина Белоку родилась 7 декабря (25 ноября) 1900 года в селе Богдановка Пирятинского уезда Полтавской губ. - умерла 10 июня 1961, с. Богдановка Яготинского р-на Киевской обл.)

"Куда я не иду, что не делаю, а то, что я решила рисовать, следует за мной. И спать я лягу, а оно мне слышится, а оно мне мерещится, и якобы что-то мне говорит, чтобы я его не бросала, чтобы я его не сторонилась, чтобы я его рисовала, да на бумагу или на холст выливала", - Катерина Билокур.

"Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы заставили бы говорить о ней весь мир", - Пабло Пикассо.

Творчество художницы-самоучки из села Богдановка принадлежит к лучшим достижениям украинской культуры ХХ века.

Катерина Белокур была отмечена высокими званиями – "Заслуженный деятель искусств УССР", "Народный художник УССР", орденом "Знак Почета", но оставалась простой сельской женщиной, не имевшей не то что художественного образования, но не ходившей даже в школу. Бог послал ей великий талант живописца и сердце, открытое к красоте родной земли, но не дал семейного счастья.

Всю щедрость своей души и силу нерастраченной любви Екатерина Васильевна выплеснула красками на полотно, создав множество живописных шедевров на уровне лучших образцов мирового "наивного искусства".

Работы художницы:

Стоит напомнить, что в понедельник, 7 декабря, отмечается день почитания великомученицы Екатерины Александрийской.