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Какой праздник 7 декабря: народные приметы и запреты

Какой праздник 7 декабря: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

 В понедельник, 7 декабря, отмечается день почитания великомученицы Екатерины Александрийской.

Екатерина жила в Александрии в III столетии. Была красива, воспитана, умна, но вместо замужества выбрала служение Богу. Однажды, когда в Александрии отмечался языческий праздник, на него прибыл один из соправителей Римской империи Максимиан. На торжестве Катерина обвинила всех, кто там был, в идолопоклонничестве. Максимиан приказал арестовать бунтарку. В заточении Катерина стойко переносила все выпавшие на ее долю мучения. Правда, одно из орудий пыток было разрушено ангелом, который спустился с неба. Когда об этом узнала супруга Максимилиана, то она тоже поверила в Бога и стала обличать своего мужа. В результате, она была казнена вместе с Катериной.

Согласно старинной традиции, именно в этот день открывался так называемый первый извоз, во время которого устраивались большие гулянья и первые катания на санях. Екатерину в народе почитали как покровительницу невест и брака, а потому, неудивительно, что в этот день часто проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями.

Что запрещено делать 7 декабря

  • Стирать руками. Нарушение этого правила может привести к проблемам со здоровьем.

  • Вступать в конфликты, ругаться.

  • Отправляться в путешествие. Так вы рискуете потерять что-то ценное.

Народные приметы 7 декабря

  • Ясная погода на Катерину - будет морозная зима.

  • Снег выпал на сухую землю - зимний путь встанет, и следующий год будет неурожайным.

  • Круги вокруг луны предвещают мороз.

  • Маленькие звезды на небе станут приметой к тому, что скоро будет снегопад.

  • Родившимся 7 декабря следует носить оникс.

Отметим, что в понедельник Украину накроют сильные морозы.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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