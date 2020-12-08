Скачать
Вторник, 08.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Айдер Муждабаев: Переговоры с Россией зашли в тупик, помочь может только один человек
Айдер Муждабаев: Переговоры с Россией зашли в тупик, помочь может только один человек
Итоги дня 7 декабря: шторм в Азовском море, кража в "самолете Судного дня" и загадочная болезнь в Индии
Итоги дня 7 декабря: шторм в Азовском море, кража в "самолете Судного дня" и загадочная болезнь в Индии
Какой праздник 8 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 8 декабря: народные приметы и запреты
Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика
Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика

Какой праздник 8 декабря: народные приметы и запреты

Какой праздник 8 декабря: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Во вторник, 8 декабря, отмечается народный праздник Клим Холодный, или Климентьев день, так как почитается память священномученика Климента, папы Римского, ученика апостола Петра.

Согласно преданиям, Климент воспитывался в знатной семье в Риме. После рождения мальчика, его родители с тремя сыновьями отправились по морю в Афины, но попали в кораблекрушение. Все пятеро выжили, но потеряли друг друга. Повзрослев, Климент начал искать ответ на вопрос, что происходит с людьми после смерти, потому как считал родственников погибшими, и так пришел к христианству. Уже после крещения юноше удалось найти всех своих родных. В целом, Климент был известен своим благочестием и добротой.

Обычно в этот день христиане ходили в церковь для того, чтобы помолиться святому Клименту. Матери часто просили у святого защиты своим детям.

Что запрещено делать 8 декабря

  • В этот день лучше оставить все свои дела и побыть в одиночестве.

  • В Клементьев день нельзя жениться.

  • Нежелательно завтракать, а трапезу лучше начать с обеда. Кроме этого, утром нельзя занимать деньги, иначе они не вернутся.

Народные приметы 8 декабря

  • Если снег идет, то лето дождливым будет.

  • В мороз на речном льду видна сверху вода - жди потепления и дождь.

  • Большие снежные бугры с сильным инеем при промерзшей земле - приметы к тому, что будет хороший урожай.

  • Если петухи в Климентьев день рано запели, то скоро будет оттепель.

  • Родившимся 8 декабря лучше из дому не выходить - велика вероятность встречи с волками.

Отметим, что во вторник, 8 декабря, в Украине ожидаются мороз и штормовой ветер. Подробнее о погоде в материалах "Телеграфа".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве полицейские посреди ночи ворвались в клуб, который был закрыт на карантин (фото, видео)
02 Выборы мэра Кривого Рога: появились результаты экзитполов
03 Никакой магии: почему в Украине резко снизилась заболеваемость COVID-19
04 Оккупанты объявили о решении проблем с водой в Крыму, но их план может провалиться
05 В Москве рассказали, как Путин относится к Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский готовит Украину к локдауну: подписаны три важных закона
Зеленский готовит Украину к локдауну: подписаны три важных закона
Украина сыграет с Францией и Казахстаном: результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2022
Украина сыграет с Францией и Казахстаном: результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2022
Синоптик рассказал, когда отступят морозы
Синоптик рассказал, когда отступят морозы
Как украсить елку на Новый год 2021: идеи от украинских звезд (фото, видео)
Как украсить елку на Новый год 2021: идеи от украинских звезд (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь