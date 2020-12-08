Какой праздник 8 декабря: народные приметы и запреты

Во вторник, 8 декабря, отмечается народный праздник Клим Холодный, или Климентьев день, так как почитается память священномученика Климента, папы Римского, ученика апостола Петра.

Согласно преданиям, Климент воспитывался в знатной семье в Риме. После рождения мальчика, его родители с тремя сыновьями отправились по морю в Афины, но попали в кораблекрушение. Все пятеро выжили, но потеряли друг друга. Повзрослев, Климент начал искать ответ на вопрос, что происходит с людьми после смерти, потому как считал родственников погибшими, и так пришел к христианству. Уже после крещения юноше удалось найти всех своих родных. В целом, Климент был известен своим благочестием и добротой.

Обычно в этот день христиане ходили в церковь для того, чтобы помолиться святому Клименту. Матери часто просили у святого защиты своим детям.

Что запрещено делать 8 декабря

В этот день лучше оставить все свои дела и побыть в одиночестве.

В Клементьев день нельзя жениться.

Нежелательно завтракать, а трапезу лучше начать с обеда. Кроме этого, утром нельзя занимать деньги, иначе они не вернутся.

Народные приметы 8 декабря

Если снег идет, то лето дождливым будет.

В мороз на речном льду видна сверху вода - жди потепления и дождь.

Большие снежные бугры с сильным инеем при промерзшей земле - приметы к тому, что будет хороший урожай.

Если петухи в Климентьев день рано запели, то скоро будет оттепель.

Родившимся 8 декабря лучше из дому не выходить - велика вероятность встречи с волками.

Отметим, что во вторник, 8 декабря, в Украине ожидаются мороз и штормовой ветер. Подробнее о погоде в материалах "Телеграфа".