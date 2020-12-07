В Польше 13-летнюю украинку сперва обвинили в краже, а потом над ней издевался охранник: подробности истории

Семья Иовенко живет в Варшаве уже 5 лет. Глава семьи имеет небольшой собственный бизнес - помогает соотечественникам из Украины обустроиться в Польше и Чехии после переезда и начать собственное дело. Однако предыдущий опыт проживания в Польше отнюдь не подготовил его к истории, которая случилась с его ребенком, - и которая вылилась семье в уже год нервов, судов, угроз и вынужденную разлуку со старшей дочерью.

Об этом рассказали в Обозревателе.

Еще прошлой зимой 2020 года, 21 января в Варшаве во время похода в магазин 13-летнюю дочь Антона Иовенко задержали по подозрению в "краже презервативов". "Охранник завел ее в подсобное помещение, там унижал, фотографировал, угрожал ей ... Говорил:" Если не будешь ровно стоять, я тебя ударю - и ты ничего не докажешь " . нецензурно выражался. Директор магазина, которая была свидетелем того, что происходило, никак не вмешалась в ситуацию и не защитила мою дочь ", - рассказывая о пережитом, Антон до сих пор не может сдержать эмоций. Хотя со времени тех событий прошло уже почти год.

Далее приехала полиция, которая заковала ребенка в наручники и отвезла родителям.

По словам Антона Иовенко, когда полицейские ушли, ему понадобилось немало времени, чтобы успокоить напуганных дочь. Не один час он с женой провел, разговаривая с Маргаритой - и убеждая его признаться, действительно ли она не совершила ничего противозаконного. Ребенок настаивала, что ни в чем не виновата. Поэтому родители решили защищать Маргариту любой ценой.

В Польше мелкие кражи предусматривают административную ответственность - при условии, что сумма украденного не превышает 500 злотых. В таком случае дело заканчивается в суде, который при доказанности вины человека присуждает ей минимальный штраф. В большинстве случаев дело до суда не доходит: если польский ребенка ловят на горячем, родители по обращению администрации магазина просто оплачивают стоимость украденного, проводят с ребенком воспитательную беседу дома - и забывают о том, что случилось, как о страшном сне.

Однако в случае Иовенко все произошло совсем не так. Поскольку ни Маргарита, ни ее родители с обвинениями не соглашались - альтернативы суда не было. Из-за карантина процесс отложили на полгода, пока в августе 2020-го не завершился судебным вердиктом: невиновна.

Во время суда видео с камер - как из торгового зала, так и с злосчастной подсобки - увидел и сам Антон. К тому администрация магазина, а также представители полиции, куда тоже обращался украинец, категорически отказывались показывать то видео. Мужчина рассказывает: когда впервые пришел в полицейский участок с просьбой показать видео и разъяснить, не превысили полномочий правоохранители, заковав ребенка в наручники - его просто ... выгнали. Как рассказывает сам Антон, они заявили "ты ничего не докажешь" и "никакого видео ты не увидишь никогда".

По мнению Антона, такое поведение объясняется страхом еще большую огласку. Ибо видеокадрах видно, как взрослый охранник издевается над испуганного подростка.

История почти годичной давности стала также причиной разлуки семьи Иовенко со старшей дочерью. Маргарите ежедневно, идя в школу, приходилось проходить местный участок полиции. И она частенько видела своих обидчиков. Поэтому в конце концов родители согласились и разрешили ей поехать из Варшавы: уже несколько месяцев Марго живет в Киеве с бабушкой.

Где справедливость?

Пытаясь добиться справедливости, человек обращался в украинское консульство в Польше - там, рассказывает, его сначала пытались убедить "возместить убытки», не очень несмотря на заверения Антона Иовенко, что он верит своему ребенку, которая клянется, что ничего не крала.

За почти год человек написал десятки писем и обращений - куда только можно.

Впрочем, и с польской полиции, и от украинского президента он в основном получал только отписки.

"Когда обратился в Украинский дом в Варшаве, мне просто рассмеялись в лицо. Писал также президенту Союза Украинской в Польше - тот элегантно послал меня подальше. Обращался к разным украинских политиков и партий - никакого ответа. А в Офисе президента мое обращение переадресовали в МИД, оттуда - в Консулат. Последний ответ оттуда: все под контролем. И намек, чтобы больше не писал ", - рассказывает Иовенко.

В конце концов Антону удалось через суд заставить прокуратуру таки взяться за расследование ситуации с его дочерью. И этим спровоцировал завуалированные угрозы в свой адрес.

Мужчина рассказывает: за 5 лет жизни в Польше ни разу не почувствовал к себе как к Украинской предвзятого отношения со стороны поляков. И только столкнувшись с проявлением несправедливости к своему ребенку, почувствовал на себе сполна, что такое "украинофобство" в исполнении отдельных представителей Республики Польша. Более того: проявления дискриминации Украинские именно по этническому признаку он теперь замечает все чаще.

Уже после ситуации с Маргаритой Антон Иовенко в том же магазине стал свидетелем "прессования" другого украинского подростка. Мужчине даже удалось снять на видео, как парня бьют сотрудники магазина, вроде тоже за кражу.

И историй, когда поляки с особой жестокостью относились именно к этническим украинском, когда работодатели не доплачивали работникам из Украины, а правоохранители неохотно расследовали преступления по украинским, говорит он, на самом деле можно найти немало.

Как бы там ни было, Антон планирует идти до конца. Он уверяет: его главная цель НЕ месть. И тем более - не желание взыскать с тех, кто оскорбил его дочь, какую-то материальную компенсацию. Главная цель - защитить свою семью. И научить этому двух своих маленьких сыновей.

"Я хочу, чтобы мои дети знали, что свои права надо знать - и отстаивать. А не смиряться с тем, что однажды тебя могут просто так обвинить, обидеть, закутки в наручники - просто так. Просто за то, что кому-то не нравишься ты лично или твоя национальность ", - говорит Иовенко.

Ведь Европа, как оказалось, - это далеко не всегда о территории. Европа - это прежде всего ценности, равные для всех законы и готовность их отстаивать.

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