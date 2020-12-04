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Лишил девственности прямо в машине: в деле фотографа Ктиторчука всплыл новый эпизод - жертвой якобы была 12-летняя девочка

Лишил девственности прямо в машине: в деле фотографа Ктиторчука всплыл новый эпизод - жертвой якобы была 12-летняя девочка
08:21 Сегодня Телеграф Фото: facebook

3 декабря сотрудниками полиции Киевской области была найдена еще одна возможная жертва известного фотографа Александра Ктиторчука. Девочка уже дала показания об изнасиловании в 12 лет.

Об этом сообщили в материале Обозревателя. 

По предварительной информации, фото с Мариной (имя изменено) были найдены на компьютере фотографа. После этого полицейским удалось установить личность девочки, которой сейчас 14 лет - она якобы воспитанница интерната.

Со слов источника, еще осенью 2018 года Марина жила с матерью, которая позднее от нее отказалась. Во время очередной ссоры девочка убежала из дома и позвонила своей подруге Ирине, которая приехала к ней и начала успокаивать. Затем подруга позвонила своему знакомому  - Александру Ктиторчуку, который якобы через некоторое время приехал к ним в пгт. Украинка (Обуховский район Киевской области. - Ред.) на автомобиле Mercedes Vito.

авто

Мужчина якобы предложил девочкам вместе отдохнуть и забрал их в Киев. По просьбе Иры Марина села рядом с фотографом, который был за рулем. 

По словам девочки, после этого мужчина начал касаться ее груди. 12-летнему ребенку это не понравилось и она оттолкнула фотографа и предложила подруге поменяться местами. "После этого мужчина начал щупать грудь Иры", - говорила Марина.

Уже в столице фотограф вместе с девочками пили алкоголь, который якобы купил мужчина. После чего 12-летний ребенок быстро опьянела и заснула на обустроенном кровати в салоне микроавтобуса. А вот проснулась она, только когда почувствовала, что ее раздевают. 

"Девочка открыла глаза и увидела фотографа, который снимал с нее одежду: шорты, кофточку и белье", - рассказал источник. Марина оказывала сопротивление, но взрослый человек был сильнее и изнасловал ее. Стоит отметить, что тогда еще девочке было всего 12 лет и она была нетронутой

салон авто

В то же время информаторы в правоохранительных органах отмечают, что во время обысков у Ктиторчука был изъят ноутбук, в котором и были найдены фото обнаженной Марины и других девочек. 

Стоит напомнить, что сперва Александра Ктиторчука подозревали в развращении несовершеннолетних, но затем инкриминируемое ему правонарушение изменили на изнасилование.

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Все по теме:

Киев, Полиция, Жертвы, Александр Ктиторчук.

Автор:

Телеграф
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