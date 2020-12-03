«Если уже впустила внутрь, то чего же не даешь грудь?», - признание жертвы фотографа Ктиторчука

Неделю назад отечественный шоубиз и близкое к нему окружение шокировало известие о задержании полицией известного фотомастера. Но если поначалу Александра Ктиторчука подозревали в развращении несовершеннолетних и оставили под домашним арестом, то затем инкриминируемое ему правонарушение изменили на изнасилование, а мерой пресечения избрали арест на два месяца без права внести залог.

Якобы (а до доказательств в судебном заседании - только так), гуру фотографии, кроме создания оригинальных и высококачественных портретных снимков, в том числе и с обнаженными красавицами, имел с этими девушками интимные отношения – не совсем добровольные, да и некоторые натурщицы были еще несовершеннолетними.

Как это обычно бывает, мнения граждан полярно разделились: одни рьяно защищали фотохудожника (как его творчество, так и личность), полагали сами и уверяли других, что «ничего такого» за Александром не водилось, ну а «обнаженная натура» просто необходима для вдохновения талантливого человека. Фотографа, скорее всего, оболгали, подставили, кто-то захотел попиариться или нажиться на его имени.

Другие - то ли о чем-то догадывались, то ли были наслышаны о «шалостях» Ктиторчука, то ли просто не сомневались в том, что дыма без огня не бывает, кляли и самого фотографа, и тех, кто позволил себе усомниться в справедливости обвинений. И теперь только суд по итогу решит, насколько достоверны показания жертв сексуальных домогательств 56-летнего мужчины и подтверждают ли совершенные преступления фото- и видеоматериалы задержанного, изъятые полицией.

Помните, как после первого же признания в харассменте со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна, стал активно пополняться список его жертв? Самые именитые актрисы не побоялись сообщить о том, что их путь к творческой славе пролегал через домогательства влиятельного голливудского деятеля.

«Эффект Вайнштейна» сработал и в Украине. И если полиция занималась совершенно свежими случаями – 2019 и 2020 годов, то находятся люди, которым есть что вспомнить из прошлого. О том, что случилось с ней на фотосессии у Ктиторчука более 10 лет назад, рассказала на своей странице в Facebook Светлана Коваль.

Для юных моделей фото от Ктиторчука были подарком судьбы

Свое тяжелое воспоминание Светлана проиллюстрировала шикарным снимком той поры: «На этом фото мне 17, за несколько мгновений до пережитого изнасилования известным фотографом Ктиторчуком. Да, я также стала его жертвой. И пришло время поделиться».

Молодая женщина объясняет, что «была в то время наивной и глупой», ведь хоть на самом деле была красивой, волновалась, достойна ли любви. За пару лет до этого родители отдали ее в школу при модельном агентстве, заботясь о ее женственности и красивой осанке. А сотрудники «сферы красоты» разглядели в ней потенциал. Да и саму девушку захватила модельная жизнь со всеми ее составляющими, начиная от умения подбирать одежду, ухода за телом, спорта и правильного питания до демонстрации своей привлекательности на подиуме и перед камерой. Впрочем, любая представительница прекрасного пола радуется фотографии, где она запечатлена удачно – стройной, нежной, восторженной или загадочной. От окружающих Светлана слышала о том, что в модельном бизнесе много грязи и небезопасно, но так как не сталкивалась с такими проявлениями, то считала это преувеличением.

Однажды она узнала о конкурсе «Шанс.Model.Ua» от телеканала «Интер» и решила попробовать в нем свои силы. В нескольких этапах и конкурсах принимали участие тысячи конкурсанток. Но ей повезло: в то время как многие девушки страдали, что их отсеяли, она успешно продвигалась к финалу. На одном из этапов правильно позировать на фотокамеру конкурсанток учил фотограф Александр Ктиторчук, снимающий «звезд» украинского шоу-бизнеса. Для претенденток на «модельный Олимп» фотографии от Ктиторчука были, можно сказать, подарком судьбы. И о, чудо! – сам «гуру фотографии» сказал Светлане, что она ему очень понравилась, что ее легко фотографировать и что он хотел бы сделать еще несколько снимков в своей студии. «Я просто не могла поверить в свое счастье» - вспоминает она.

Работая, фотограф касался пальцев, головы и ног обнаженной девушки

Правда, инстинкт самосохранения сработал, и на фотосессию к мужчине возрастом ее родителей девушка отправилась в сопровождении своей сестры и ее подруги. Однако в студию, которая совмещена с квартирой фотографа, тех не пустили, оставив ожидать на улице. Сама же Света стала свидетельницей, как Александр легко уговорил другую дивчину ради красивого снимка снять бюстгальтер. Про себя она отметила, что сама бы точно не решилась оголиться перед кем-либо – это было стыдно и неприятно.

Вот настал ее черед позировать, в студии никого не осталось. Работа с профессионалом ей очень понравилась, и счастливая девушка уже представляла, как понесет эти фотографии в лучшие агентства города, чтобы получать еще больше приглашений на показы. И тут Ктиторчук мягко, но настойчиво стал предлагать и ей избавиться от одежды, дескать, потом она еще будет ему благодарна за снимки, на которых запечатлено ее прекрасное тело. Видимо, мастер фото обладал и даром убеждать своих натурщиц, потому что, смущаясь и переживая, Светлана таки поддалась на уговоры. Все, что произошло с этого момента и до ее ухода из студии, сейчас ей вспоминается с пробелами, самые унизительные моменты память старательно стерла – для чего женщине пришлось впоследствии работать с психологом. Поначалу фотограф просто «устанавливал красивую позу» модели – касаясь пальчиков девушки, ее головы, ног... - совсем как скульптор лепит фигуру из глины.

Светлана же в это время чувствовала целую гамму чувств: отчаяние и уязвимость, оцепенение и унижение, вину, беспомощность и неприязнь. Мужчина заодно учил девчонку жизни, посоветовав ей «убрать волосы со своей интимной зоны», а касания были все более смелыми, настойчивыми и в какое-то мгновение произошло то, чего Светлана совсем не ожидала.

«Опять какой-то фрагмент выпал из воспоминаний... А дальше помню, как он уже проник в меня пальцем. Причем я не то, что не давала согласия, это произошло так внезапно, что я не осознала, что происходит. В этот момент я уже проснулась от воздействия манипуляций и поняла, что в опасности. Думала о возможных путях побега. Понимала, что все ушли, на огромной территории ни души и вряд ли кто-то меня услышит и спасет». Боялась, что если будет сопротивляться и кричать, то только разозлит фотографа и еще неизвестно, что он может с ней сделать.

Пережитое насилие превратилось в комплекс собственной вины

Ну а мужчина, который явно не впервой слышал девичьи «Ой, на надо, отпустите меня, пожалуйста», продолжал, по словам Светланы, двигаться к цели. «Далее он хотел касаться груди, это было противно, я пыталась отстраниться, а он сказал: «Если уже впустила внутрь, то чего же не даешь грудь?», и я думала, что он прав, что «уже все потеряно», что «я уже согласилась». Ну а потом и вообще силой повел ее в спальню, уложил на кровать, несмотря на мольбы и слезы... Только вот «то самое» у него на этот раз почему-то не получилось, чему он даже удивился вслух.

Светлана вспоминает, что в тот момент уповала только на Бога и просила его о помощи. И именно Всевышнего благодарит за свое спасение. Убежав из спальни, девушка смогла взять себя в руки и даже заставила насильника записать и отдать ей отснятый материал. Пережитое долго не давало ей покоя, над ней довлело чувство собственной «вины», что многие годы господствовало в обществе: якобы, она сама дала повод так поступить с собой. Она не могла признаться в насилии родителям, неприятные ощущения мужской настойчивости отразились на отношениях с супругом. Понадобилось время, чтобы понять, кто на самом деле был виноват в той - и ей подобных ситуациях - как с самой Светланой, так и с другими девчатами и женщинами. Понятное дело, почему тогда, десятилетие назад, заявление в милицию семья не подавала. Иначе бы, наверное, не случилось бы и иных эпизодов в жизни мастера фотографий в стиле «ню».

Не спешите осуждающе качать головой: сколько известно случаев, когда молодой/немолодой тренер соблазняет юную спортсменку, готовя из нее чемпионку и рекордсменку? А сколько таких случаев остается неизвестными? Сколько молодых сотрудниц вынуждено менять место работы из-за приставаний руководителей, начинавшихся с невинной заботы и комплиментов?

В комментариях к посту – масса слов поддержки Светлане и благодарности за смелый поступок. Большинство людей надеются, что такие признания с объяснением помогут другим юным особам уберечься от насилия, упредить его, или не бояться заявить о нем.

Хотя кто-то удивляется, почему девушка не сбежала сразу же при первых посягательствах на доступ к телу, а тем более, после ситуации в спальне.

Сомневаются, что в рассказе чистая правда, без вымысла. Но приводят свои примеры, из которых понятно, что все мы разные и огромную роль в этом играет воспитание, характер и сама ситуация. Возможно, теперь появятся и другие женщины, которых фотограф принуждал к сексу не 10 лет назад, а совсем недавно, и эти эпизоды добавят доказательной базы делу «украинского Вайнштейна»? По крайней мере, в соцсети уже появился хэштег #ЖертвиКтитора.

Автор: Ирина Левченко

Фото Светланы Коваль, скриншоты