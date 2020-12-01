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Групповое развращение и изнасилование: всплыли новые детали скандала с известным фотографом в Украине

Групповое развращение и изнасилование: всплыли новые детали скандала с известным фотографом в Украине
20:52 Сегодня Телеграф фото: ГУ Национальной полиции Украины в Киевской области

56-летний киевский фотограф Александр Ктиторчук, которого задержали и подозревают в совращении несовершеннолетних девочек, подозревают в четырех случаях вопиющего отношения к детям, в том числе массовом развращении несовершеннолетних и изнасиловании 15-летней школьницы.

Об этом сообщает "Обозреватель".

В частности, в первом из случаев речь идет о 15-летней Кати. В конце октября 2020 года в Шевченковском районе Киева Ктиторук в автомобиле Mercedes Vito на глазах у ребенка оголил свой половой орган. Во время этого он занялся самоудовлетворением, целовал грудь девочки и заставил ее помогать ему эякулировать.

Позже, уже в начале ноября, с той же девочкой фотограф приехал на территорию Обуховского района Киевской области. Там они встретились с 15-летней Олей. Возле села Триполье мужчина остановил автомобиль, желая "развлечься". Он раздел Олю и якобы принудил ее к оральному половому акту. Затем фотограф сказал Кате присоединиться к ним, чтобы та начала стимулировать его половой орган, а затем чтобы девочки начали ласкать друг друга. Потом к ним присоединился и он сам.

Эти действия фотографа правоохранители квалифицировали по ч.1 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Третий случай связан с 12-летней Леной и произошел в апреле 2020 года. Так, в фотостудии на ул. Александра Архипенко (культурный центр "АРТ Братислава", где задержали фотографа) мужчина снял одежду с девочки и вступил с ней в половой акт.

Эти действия рассматриваются как изнасилование несовершеннолетней (ч. 4 ст. 152 УК Украины), так как произошло с лицом, не достигшим 14 лет. И в данном случае не имеет значения, давала согласие девочка или нет.

Четвертый случай касается 15-летней Иры. Это произошло в октябре 2019 года в г. Украинка Обуховского района Киевской области. По данным следствия, фотограф в том же микроавтобусе Mercedes Vito начал раздевать девочку, а затем, несмотря на ее сопротивление и просьбы остановиться, изнасиловал ее. Произошедшее квалифицируется по ч.3 ст. 152 УК Украины – изнасилование несовершеннолетней.

На данный момент идет следствие. Вина Александра Ктиторчука пока не доказана. Правовую оценку его действий должен дать суд.

Сейчас он находится под стражей без возможности внесения залога. Если вина фотографа будет доказана, то ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, как писал "Телеграф", ранее стало известно, что Ктиторчук снимал половые акты с участием детей и сохранял себе на компьютер.

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Все по теме:

Скандалы, Изнасилования, Александр Ктиторчук, развращения.

Автор:

Телеграф
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