Назначили шпионом: бывшего украинского футболиста приговорили к серьезному сроку в России

7 декабря в РФ обвинили в шпионаже бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Ему грозит 12 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По информации СМИ, материалы уголовного дела бывшего футболиста имеют гриф "секретно". А сам процесс в его отношении проходил в закрытом режиме.

По предварительной информации, Василенко был футболистом, выступавшим, в частности, за бердянскую "Дружбу" и мелитопольское "Торпедо".

По данным судов Москвы, мужчина был задержан в октябре 2019 года, и изначально ему приписывалась контрабанда опасных веществ и вооружения или культурных ценностей и биоресурсов.

Стоит отметить, что точная фабула уголовного дела в отношении Василенко неизвестна.

В то же время в московском управлении ФСБ ситуацию не комментируют.

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