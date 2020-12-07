А вы точно мэр? Городской глава Чернигова озадачил высказыванием на "воровском" жаргоне

В Чернигове во время заседания городского совета, мэр Владислав Атрошенко внезапно перешел на "воровской" жаргон.

Кадры заседания обнародовал в Твиттер пользователь Lorne Malvo.

"Ровно я шел по жизни и мне одинаково с кем говорить. И если позиция ровная, то ты можешь говорить и с президентом и с вором. Мне есть что предъявить на сегодняшний день, предъявите мне что-то", - сказал Атрошенко.

"Чернигов в надежных руках", - отмечается в подписи к видео.

Чернігів в надійних руках pic.twitter.com/N2asDhPNoX — Lorne Malvo (@laugh_in_pain) December 7, 2020

Владислав Атрошенко находится на посту городского главы Чернигова с 2015 года. Во время местных выборов 2020 года он получил 77,5% голосов избирателей в первом туре.

Его партия "Родной дом" по итогам выборов депутатов горсовета получила 58,05% голосов избирателей, что позволило занять 26 из 42 мест.