Названы предварительные победители выборов в облсоветы Украины (карта)

25 октября в Украине прошли местные выборы, во время которых украинцы выбирали в том числе и депутатов областных советов. Окончательные результаты еще не известны но в сети появились предварительные данные выборов.

Карту предварительных итогов опубликовали BBC.

Появились результаты ряда экзит-полов, параллельных подсчетов голосов предвыборных штабов партий и данные территориальных избирательных комиссий, которые позволяют сделать предварительные выводы о составе будущих облсоветов.

На данный момент правящая партия "Слуга народа" наравне с пророссийской ОПЗЖ и "Европейской солидарностью" побеждает в четырех областях Украины.

Карта результатов по областям:

Стоит напомнить, что даже в родном для президента Кривом Роге устали от политики его партии и отдали представителям "Слуги народа" недостаточно голосов для победы.

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