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Стало известно, почему партию Зеленского на выборах не поддержал даже родной город

Стало известно, почему партию Зеленского на выборах не поддержал даже родной город
13:31 Сегодня Телеграф

Даже в родном для президента Кривом Роге устали от политики его партии и отдали представителям "Слуги народа" недостаточно голосов для победы.

Так объяснил изменение электоральных предпочтений один из лидеров  предвыборной гонки Юрий Вилкул в интервью DW.

С прошлого года рейтинг партии "Слуги народа" в Кривом Роге – родном городе для ее лидера Владимир Зеленского – значительно упал. На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины летом 2019-го за представителей партии проголосовало около 60% криворожан, а на президентских выборах самого Владимира Зеленского – почти 90% земляков.

На местных выборах 25 октября 2020-го года поддержка кандидатов в Криворожский городской совет от "Слуги народа" - примерно треть голосов избирателей. То есть почти поровну с "Блоком Вилкула "Украинская перспектива".

И именно Юрий Вилкул, который управляет Кривым Рогом 10 лет и является самым старым мэром Украины, набрал больше голосов, чем его молодой оппонент Дмитрий Шевчик – представитель пропрезидентской партии и генеральный директор Центрального горно-обогатительного комбината. У первого 42,8%, у второго – около 31%.

Лидеры криворожской ячейки партии "Слуга Народа" Юрий Корявченков и Татьяна Чередниченко не нашли времени объяснить журналистам, почему поддержка Зеленского в городе так сильно упала, а офис политсилы в центре 95-го квартала был закрыт в день выборов.

Но мнение на этот счет высказал Юрий Вилкул.

"Есть разочарование этой политикой во всем обществе. Городу не нужны потрясения и эксперименты, нам нужна стабильность", - отметил Вилкул.

Кто станет мэром Кривого Рога станет понятно во втором туре, где сразятся Вилкул и Шевчик. 

Также на второй тур могут пойти и выборы в Киеве, где за кресло будет бороться действующий городской голова Виталий Кличко и Александр Попов. Харьковский мэр Геннадий Кернес победил в первом туре. 

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Выборы, Рейтинги, Кривой Рог, Местные выборы, Владимир Зеленский, Юрий Вилкул, Слуга народа, Дмитрий Шевчик.

Автор:

Телеграф
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