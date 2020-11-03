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Лидирует Кличко: в Киеве озвучили промежуточные результаты выборов
Лидирует Кличко: в Киеве озвучили промежуточные результаты выборов

Лидирует Кличко: в Киеве озвучили промежуточные результаты выборов

Лидирует Кличко: в Киеве озвучили промежуточные результаты выборов
13:52 Сегодня Телеграф

Киевская городская территориальная избирательная комиссия обработала протоколы из семи территориальных избирательных округов в столице. По предварительным подсчетам, на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге заявил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

"По состоянию на сегодняшний день Киевская городская комиссия приняла и учла сведения из 7 территориальных избирательных округов по городу Киеву. Всего территориальных избирательных округов у нас 13. И уже по 7-ми мы имеем результаты о выборах Киевского городского головы и Киевсовета. Предварительно хотим отметить, что на мэрской гонке лидирует действующий мэр, но окончательные результаты будут тогда, когда протоколы сдадут все районы, и все территориальные избирательные округа будут обработаны членами Киевской городской избирательной комиссии", - сказал Нилов.

Впрочем, обработаны результаты только 56% всех избирательных участков Киева.

Как сообщалось, 25 октября в Украине прошли местные выборы. В этом году выбирали представителей в органы местного самоуправления: депутатов областных, районных советов, а также депутатов местных советов и их председателей в 1439 громадах.

Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить результаты выборов мэра Киева и депутатов горсовета не позднее 6 ноября. 

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Виталий Кличко, Киев, Выборы, Мэр, ЦИК, ТИК.

Автор:

Телеграф
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