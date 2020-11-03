Лидирует Кличко: в Киеве озвучили промежуточные результаты выборов

Киевская городская территориальная избирательная комиссия обработала протоколы из семи территориальных избирательных округов в столице. По предварительным подсчетам, на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге заявил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

"По состоянию на сегодняшний день Киевская городская комиссия приняла и учла сведения из 7 территориальных избирательных округов по городу Киеву. Всего территориальных избирательных округов у нас 13. И уже по 7-ми мы имеем результаты о выборах Киевского городского головы и Киевсовета. Предварительно хотим отметить, что на мэрской гонке лидирует действующий мэр, но окончательные результаты будут тогда, когда протоколы сдадут все районы, и все территориальные избирательные округа будут обработаны членами Киевской городской избирательной комиссии", - сказал Нилов.

Впрочем, обработаны результаты только 56% всех избирательных участков Киева.