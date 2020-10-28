Выборы в Украине обернулись провалом для партии Зеленского: политолог указал на опасный момент

Партия "Слуга народа" потерпела на местных выборах, которые прошли 25 октября, поражение. При этом в стране нет явного победителя – партии, которая бы снискала поддержку во всех регионах.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

В среднем партия "Слуга народа" получила лишь 10% голосов избирателей. Это после того, как на парламентских выборах 40% украинцев отдали за нее свои голоса, а на президентских 70% избирателей поддержали Владимира Зеленского. Такую картину Виталий Бала назвал провалом.

Политолог также акцентировал внимание на том, что заполучить в ряды сторонников большее число украинцев партии "Слуга народа" не помогла даже личная агитация Зеленского, который провел тур по стране.

"Правда, нельзя говорить, что и оппозиция выиграла. Скорее мы получили опасный момент, когда укрепились местные политпартии регионального уровня. В целом по Украине нет явного победителя. Но есть проигравший – партия власти", - подчеркнул Виталий Бала.

Больше о том, как местные выборы могут повлиять на ситуацию в парламенте, читайте в материале "Телеграфа": Ждать ли досрочных выборов в Раду и распадется ли монобольшинство?