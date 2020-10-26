Магия бренда закончилась: почему партия Зеленского пролетела на выборах

По результатам экзитполов партия "Слуга народа" проиграла выборы в горсоветы крупнейших украинских городов, поскольку в Украине уже не доверяют слепо бренду президента Владимира Зеленского.

Об этом в своей колонке высказался главный редактор издания "Телеграф" Ярослав Жаренов.

Для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» итог выборов — болезненный. В том смысле, что в большинстве крупных городов юга, юго-востока и центральной части страны кандидаты от «партии власти» во второй тур выборов мэров не прошли.

Реальная борьба за посты руководителей Харькова и Днепра, Запорожья и Одессы шла между Локальной партией мэра, «Оппозиционной платформой - За жизнь» (партия Медведчука) и «Евросолидарностью» (партия Порошенко). С треском проиграна битва за Киев. В мэры столицы от «Слуг Народа» баллотировалась Ирина Верещук, которая оказалась на 3-4 месте.

"Избиратель Зеленского не испытывает того фанатического влечения к президенту и его политсиле, каким оно было год назад. Магия бренда "Слуга народа" закончилась, это очевидно", - подчеркнул Жаренов.

По его мнению, всему виной неслаженная работа членов партии, вследствие которой люди поняли, что на самом деле "Слуга народа" - не полноценная политическая сила, а "только вывеска".

Другие выводы и прогноз главреда "Телеграфа" Ярослава Жаренова на политическую обстановку в стране читайте в колонке: Бренд Зеленского перестал работать, а страна оказалась на грани раскола: главные итоги выборов в Украине.