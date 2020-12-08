Умер Александр Гордон: самые известные работы режиссера

Советский и российский режиссер, сценарист и актер, писатель, соратник Андрея Тарковского Александр Гордон, умер в возрасте 88 лет.

Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Отметим, что до 89-летия ему оставалось дожить чуть больше месяца. Причина смерти пока не уточняется.

Чем прославился Александр Гордон?

Гордон режиссер таких картин, как "Человек, который закрыл город", "Двойной обгон", "Схватка в пурге", "Кража", "Футболист", "Выкуп" и "Последняя ночь в раю".

Также он занимался дубляжем фильмов Андрея Тарковского "Ностальгия" и "Жертвоприношение". В качестве актера Гордон появлялся в лентах "Убийцы" и "Сегодня увольнения не будет".

Автор книг "Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском", "Венгерская летающая рюмка", "Тучерез, или Невероятное вероятно".