Врачи падают с ног, пока вам втюхивают позитивную статистику по COVID-19: украинец о ситуации в больницах

В Украине стремительно развивается коронавирусное заболевание COVID-19. Украинцам, которые неравнодушно относятся к тому, что происходит в стране, пора "включить головы".

Об этом заявил украинский волонтер Павел Тука.

Он поведал, что в течении недели он часто бывает в одной из столичных больниц. Там он увидел, что у врачей уже попросту нет сил, все палаты переполнены, обстановка накаляется.

Волонтер стал очевидцем ситуации, при которой человека увезли на операцию, а с реанимации не могут забрать, потому что отделение, где он лежал закрыли под больных COVID-19.

"Слушая переговоры врачей наблюдаю не то, что бы панику, но какое-то отчаяние...", - подметил он.

Тука просит осторожнее относиться к информации о коронавирусе, которую дает нам Минздрав.

"Пока вам втюхивают статистику, которая резко ушла вниз и молчат, что это результат сокращения тестирования, люди заболевают", - заявил он.