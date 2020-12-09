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Врачи падают с ног, пока вам втюхивают позитивную статистику по COVID-19: украинец о ситуации в больницах

Врачи падают с ног, пока вам втюхивают позитивную статистику по COVID-19: украинец о ситуации в больницах
01:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Украине стремительно развивается коронавирусное заболевание COVID-19. Украинцам, которые неравнодушно относятся к тому, что происходит в стране, пора "включить головы".

Об этом заявил украинский волонтер Павел Тука.

Он поведал, что в течении недели он часто бывает в одной из столичных больниц. Там он увидел, что у врачей уже попросту нет сил, все палаты переполнены, обстановка накаляется. 

Волонтер стал очевидцем ситуации, при которой человека увезли на операцию, а с реанимации не могут забрать, потому что отделение, где он лежал закрыли под больных COVID-19.

"Слушая переговоры врачей наблюдаю не то, что бы панику, но какое-то отчаяние...", - подметил он.

Лаборатории в Украине делают некачественные тесты на COVID-19: детали

Тука просит осторожнее относиться к информации о коронавирусе, которую дает нам Минздрав.

"Пока вам втюхивают статистику, которая резко ушла вниз и молчат, что это результат сокращения тестирования, люди заболевают", - заявил он.

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Коронавирус, Covid-19, Павел Тука.

Автор:

Телеграф
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