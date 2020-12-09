В Кабмине определились с датами введения локдауна в Украине

Кабинет министров определился с датой введения локдауна в Украине - с 8 по 25 января.

Об этом на своей странице в Facebook написала шеф-редактор LB.ua, ссылаясь на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

Предполагается, что точные даты локдауна будут определены во второй половине дня понедельника, 9 декабря.

"Идет обсуждение. Решение будет во второй половине дня", - сообщил LB.ua один из членов Кабмина.

При этом, второй член правительства подтвердил информацию. "Все правильно, дискуссия открыта. Сегодня определимся точно", - сказал собеседник.

Согласно предложениям, общий карантин, введенный до 31 декабря, продолжат до 28 февраля 2021 года.

Так, согласно документу, снова вводятся все ограничения, которые были введены во время весеннего локдауна. С 11 января по 21 января рекомендовано также по возможности установить дистанционный режим работы. При этом об ограничении работы общественного транспорта в проект постановления не идет. Предполагается, что останутся действующие запреты на перевозку количества людей, большей от числа сидячих мест.

Дополнительно к ограничениям предлагается запретить деятельность культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, при условии их наполненности более 50% предусмотренных стационарных мест для сидения; религиозные мероприятия без стационарных мест для сидения и на открытом воздухе, которые не обеспечивают соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Запрещен прием посетителей в кинотеатры и учреждений культуры и других субъектов деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном кинозале или зале.

Запрещен прием посетителей музеев, выставок, галерей и т.п., не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров помещения.

А вот общественным заведениям на час продлили время работы, до 23.00, однако расчетные операции запрещены с 22.00.