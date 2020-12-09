Возможно, лучше 2-3 локдауна, чем год жить в "адаптивном" карантине - украинская певица

Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала, как условия адаптивного карантина повлияли на её концертную деятельность и шоу-бизнес в Украине в целом.

Об этом певица заявила в интервью "Телеграф".

"Концертного бизнеса в Украине не стало. Есть слабые "очаги сопротивления" но большинство реально понимает, что этот период нужно просто пережить, просто выжить… Мы проводили онлайн концерты, снимались в реалити, снимали клипы. Все максимально безопасно с точки зрения карантинных мер – меня не нужно было пугать штрафами, ведь забота о здоровье детей сама заставляла быть предельно осторожной", - рассказала Светлана Тарабарова.

По мнению артистки, все артисты мечтают о возобновлении концертов. Но это ещё и большая ответственность за здоровье зрителей и здоровье их близких.

Планета Земля впервые столкнулась с пандемией такого масштаба.

Со слов Светланы, она предпочла бы за этот год пережить 2-3 максимально жестких но эффективных локдауна, чем весь год прожить в состоянии адаптивного карантина.

Полный текст большого интервью Светланы Тарабаровой, читайте в материале "Телеграф": "Светлана Тарабарова: со вторым ребенком я забыла про сон, а бутерброды и чай заменили мне правильное питание".