Зеленский объявил о возвращении украинцев из плена в Ираке: кто такие Евгений Фоменков и Александр Санпитер

Двое украинцев - Евгений Фоменков и Александр Санпитер вернулись в Украину после трехлетнего плена в Ираке.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

"Поздравляю Александра и Евгения дома. Поздравляю их семьи - наконец они смогут встретить Рождество вместе. Хочу, чтобы каждый украинец знал - мы помним обо всех, кто незаконно содержится в других странах. И мы делаем все возможное, чтобы они быстрее вернулись на родину. Украинское государство будет бороться за каждого своего гражданина, за каждого человека, попавшего в беду. Доказательством этого является возвращение наших моряков и политзаключенных и других украинцев, которые были задержаны за рубежом. Для меня человек - высшая ценность, мы всегда будем бороться за наших людей", - сказал Зеленский.

По данным ветерана АТО Евгения Шевченко, Фоменков и Санпитер были похищены в августе 2017 года из отеля в городе Сулеймания (Иракский Курдистан) и удерживались на территории военной базы вблизи города Киркук.

По его словам, украинские граждане попали в плен, якобы, из-за обмана украинских чиновников при продаже вооружения.

По утверждениям Шевченко, к схеме причастен чиновник Харьковской таможни, пообещавший продать иракцам комплекс постановщика радиопомех Анклав, ПЗРК Игла-1м, ПТУР Скиф и выстрелы к нему.

Указывается, что Александр Санпитер и Евгений Фоменков товарищи харьковского таможенника были отправлены в качестве гарантий получения оружия в Ирак.

Якобы курды осуществили предоплату в размере $1 млн, однако украинская сторона не выполнила свои обязательства. В результате Санпитер и Фоменков оказались в плену в Ираке.

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