Скачать
Понедельник, 09.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
У Зеленского и Ермака коронавирус
У Зеленского и Ермака коронавирус
Байден запомнил "наезд" Зеленского на его сына, однако США увеличат поддержку Украины, - политолог
Байден запомнил "наезд" Зеленского на его сына, однако США увеличат поддержку Украины, - политолог
Жесткий карантин и полный локдаун: какие варианты борьбы с COVID-19 есть у Украины
Жесткий карантин и полный локдаун: какие варианты борьбы с COVID-19 есть у Украины
Появились фото и видео задержания виновника трагедии в военной части под Воронежем
Появились фото и видео задержания виновника трагедии в военной части под Воронежем

Готовился штурм тюрем в Донецке: всплыли данные о срыве серьезной операции украинской разведки

Готовился штурм тюрем в Донецке: всплыли данные о срыве серьезной операции украинской разведки
Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф Фото: facebook Mikhail Lermontov-Nikolov

О срыве операции Главного управления разведки по штурму тюрем в Донецке заявил подполковник ВСУ Михаил Николов в интервью журналисту Юрию Бутусову.

Николов утверждает, что операция была сорвана в результате предательства в руководстве Украины.

По его словам, в декабре 2018 года была создана боевая группа, которая прошла длительную подготовку к штурму тюрем в Донецке для освобождения украинских пленных. Операцию санкционировал на то время президент Петр Порошенко, позже о ней был поставлен в известность президент Владимир Зеленский. Операция предполагалась как "последний козырь" на случай, если переговоры с Россией об освобождении пленных зайдут в тупик.

Николов утверждает, что 8 июля 2020 года базовый лагерь группы был взят штурмом спецназом СБУ, чудом обошлось без жертв. В Киеве был задержан со стрельбой командир группы Андрей Байдала, позывной "Швед".

Против группы, по словам Николова, открыты уголовные дела по статьям "терроризм" и "создание организованной преступной группы".

Николов заявил, что Министерство обороны подало в СБУ доклад о группе, подтвердило ее полномочия и выдачу ее участникам оружия.

Также он заявляет, что нынешний начальник ГУР МО Кирилл Буданов не проявляет интереса к работе группы.

Пандемия COVID-19 несет риск Третьей мировой - генерал армии НАТО

Николов считает, что происходит системный "слив" информации о спецоперациях украинской разведки, и что провалы спецопераций в 2020 году были организованы кем-то, кто получил доступ к информации особой важности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецк, Освобождение, Пленные, Штурм, Юрий Бутусов, Михаил Николов, Срыв операции.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина никогда не добьется успеха в переговорах по Крыму и Донбассу - офицер НАТО
02 Появилось видео избиения в Киеве мужчины, проучившего мотоциклиста-нарушителя
03 Поздравления Байдена с победой на выборах в США породили мемы
04 Азербайджан не остановился на взятии Шуши: что происходит в Карабахе 9 ноября
05 Стало известно, когда и где простятся с Михаилом Жванецким
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Жили с чувством неполноценности&quot;: Азербайджан после взятия Шуши уверенно продвигается в Карабахе
"Жили с чувством неполноценности": Азербайджан после взятия Шуши уверенно продвигается в Карабахе
Симпсоны предсказали и последние выборы в США: свежие приколы про конец президентства Трампа
Симпсоны предсказали и последние выборы в США: свежие приколы про конец президентства Трампа
Генерал рассказал, какое оружие США может передать Украине с приходом Байдена
Генерал рассказал, какое оружие США может передать Украине с приходом Байдена
&quot;Великий день для человечества&quot;. Первые испытания вакцины от COVID-19 дали невероятные результаты
"Великий день для человечества". Первые испытания вакцины от COVID-19 дали невероятные результаты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь