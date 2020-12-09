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Воспитательница едва не отдала ребенка незнакомцу в маске: мама мальчика рассказала подробности

Воспитательница едва не отдала ребенка незнакомцу в маске: мама мальчика рассказала подробности
18:17 Сегодня Телеграф

Первого декабря в одном из новых детсадов Хмельницкого – возможно – едва не состоялось похищение ребенка: мужчина в «антиковидной» маске заглянул в группу и назвал имя мальчика, а новенькая воспитательница, одев малыша, вывела его к предполагаемому папе на улицу, но того уже не было во дворе. Родители об этой ситуации узнали случайно, о визите незнакомца не ведали, и теперь семья в панике: это была чья-то ошибка, нелепая случайность или неудавшееся преступление?

Псевдо-папа явился без телефонного звонка

- Моему сыну 4,5 года, - пояснила «Телеграфу» мама Тарасика Юлия Горобец. – Супруг постоянно забирает его из детсада и, конечно, сыночек обрадовался, думая, что за ним уже пришел папа. Тем более что лицо мужчины было закрыто маской, а шапка похожа на папину. На самом деле, мы ему объясняем, что ни с кем чужим он никуда не должен уходить. Но пока я не могу гарантировать, что такой маленький ребенок не поддастся на уловку взрослого человека. Ведь потенциальный похититель может сказать: «Идем скорее, я отведу тебя к маме, она на работе и не смогла прийти» и дитя поверит.

По словам Юлии, вопрос о том, кто приходил за их сыном и куда потом делся, она увидела в родительском чате детсада. Эту фразу потом удалили, но молодая женщина обеспокоилась происшедшим. Как пояснила ей воспитатель, работающая здесь всего неделю, в группу заглянул молодой мужчина в шапке и в маске и произнес имя «Тарасик». Затем он вышел, а сотрудница одела мальчика и вывела его на улицу, где в этом году из-за коронавирусной опасности родители должны дожидаться своих детей, предварительно позвонив воспитателям. Того мужчины уже не было, а другие родители сказали, что видели его, причем, не одного, а в компании еще одного человека.

Впоследствии заведующая садика «Соколятко» Светлана Губай в комментарии местному телеканалу предположила, что это мог зайти папаша, случайно спутавший группу, или человек, который хотел похитить какое-то имущество, а детское имя назвал, как предлог заглянуть в группу. Но детсад новый, и работает в нем всего несколько групп, так что заблудиться в нем сложно. К тому же, в данную группу надо подниматься на второй этаж.

Заведующая детсадом

 После ЧП ребенок боится идти в садик

Юлии воспитательница призналась, что у нее возникли сомнения, папа ли это Тарасика, и она это собиралась доуточнить уже при передаче ребенка.

- Странно, почему она при первых сомнениях не позвонила нам? – удивляется молодая мама. – «Ну зачем же вам звонить, если вы потом сами позвонили?» сказала она.

По словам Юлии, воспитательница хоть и работает недавно, но деток в группу ходит сейчас немного, потому она могла бы уже запомнить тех, кто приводит и забирает ребенка ежедневно.

Что касается разных версий происшествия, то существование недругов, которые могли бы похитить их сына, жительница Хмельницкого отрицает. А уж тем абсурдно предположение заведующей, что они с мужем сами «подослали кого-то, чтобы затем воспитательницу уволили».

- Я бы такое ни за что не сделала, - уверяет Юлия Горобец, - ведь после этого случая наш сынок просто боится идти в садик, хочет, чтобы я постоянно была с ним. Я бы на месте воспитательницы первым делом позвонила родителям! Ее напарница так обычно и делает. Мы подали заявление в полицию, там по данному факту могут только написать в министерство образования, на основании чего воспитательницу могут наказать за дисциплинарное нарушение. И хоть беды в этот раз не случилось, однако этот инцидент не должен остаться безнаказанным. Я не хочу, чтобы воспитательницу увольняли, у меня нет к ней иных претензий, но удивительно, что она не признает за собой вины, едва не совершив как минимум ошибку, а как максимум, преступление. Она даже не извинилась перед нами. Мы же отходили от этой ситуации три дня!

Кто в маске: подозрительный или ответственный гражданин?

Обнародовал этот случай с сыном знакомых общественный активист Андрей Попик, под его же постом в Фейсбуке и развернулось масштабное обсуждение необходимости оснащения детских садов областного центра камерами видеонаблюдения. Но ведь проблема исчезновения и похищения детей актуальна не только для Хмельницкого?

Одна из основных забот родителей ребенка, который уже может самостоятельно передвигаться, образно говоря, «дальше песочницы», объяснить малышу, что он не должен уходить с незнакомыми ему людьми, так как ему грозит опасность. К этому постулату есть дополнения – иногда ребенку не следует уходить и со знакомыми, и даже близкими родственниками. (Впрочем, и опасность не стопроцентная, ведь иногда папы/мамы похищают своих детишек у бывших супругов, желая им лучшей жизни, а не только из мести).

В подтверждение необходимости установки видеокамер пользователи соцсетей вспоминают случаи, когда детишки отправлялись из детсада домой самостоятельно, из-за какой-нибудь обиды или просто соскучившись по мамочке. Первые вопросы, возникающие в таком случае: во сколько это произошло, где был воспитатель в это время, с кем ушло дитя или, хотя бы, в какую сторону направилось.

Развернулась дискуссия, кто должен обеспечивать безопасность детей в дошкольных учреждениях – сами родители или местная власть, ведь у детсадов нет полномочий на организацию и оплату охраны. И даже нанятые на родительские добровольные взносы охранники, по сути, работают вне закона.

Ну а есть ли в городских бюджетах столько средств, чтобы оснастить видеокамерами детсады и школы, в которых случается не меньше, а даже больше различных ЧП? И что важнее – укладка в городе тротуаров, установка аттракционов в парках, оборудование спортивных площадок или, все-таки, безопасность подрастающего поколения?

И опять же, вопрос, где и сколько следует устанавливать видеокамер: на входе в каждую группу или на входе в детсад? Так по типовому проекту и входов в детсад бывает несколько. Но, может, по периметру дошкольного учреждения? Выясняется, что существуют детсады с проходным двором и практически без освещения окружающей территории, какой тут смысл в видеофиксации?

Опять же, все ли родители готовы платить за установку камер из своего кармана и насколько качественной должна быть эта техника, чтобы запечатлеть не просто фигуру человека? «А как поможет камера, когда все носят маски? Рост, приблизительно вес, одежда - да, но главное же - идентификация лица!» - пишет пользователь Дмитрий Выговский. «Ранее тот же человек в маске выглядел подозрительно. А сейчас - ответственный порядочный гражданин. У нас не так давно обнесли пару квартир в подъезде. Видеонаблюдение есть. Кто грабители? Хз. Два чувака в капюшонах и масках» - приводит пример один из комментаторов. «Простая кепка разбивает вдребезги многомиллионные затраты на видеонаблюдение. Кепка за 100 гривен. И ты в жизни не идентифицируешь человека. Конечно, если он не подозревается в убийстве Шеремета» - есть и такой весомый аргумент.

Состоятельные родители готовы, не ожидая «манны небесно-бюджетной», оградить своих ребятишек от возможных покушений. Граждане менее богатые уверены, что на шторы-мыло-дезинфекторы-и видеокамеры должна раскошелиться местная власть.

Отдельная тема – ответственность самих воспитателей. Родители становятся очевидцами увлеченного общения воспитательниц друг с другом на участке, а в группе – мобильным телефоном, в то время как их чада предоставлены сами себе. И среди доводов «за» установку камер, безусловно, будут и доводы «против» от сотрудников детсадов, не желающих работать под прицелом «видеоглаза». Это подтверждает в комментариях Александр Овчинников: «Многие родители и работники образовательных учреждений почти категорически против установки систем видеонаблюдения. Сам неоднократно выносил на родительское собрание предложение по оборудованию класса наблюдением».

Как известно, с 8 по 24 января 2021 года в Украине введут локдаун, однако детские садики продолжат работать.

Автор: Ирина Левченко

Скрины с видео

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Дети, Родители, Детсады.

Автор:

Телеграф
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