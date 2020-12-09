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Смерть украинца в аэропорту Лиссабона: глава миграционной службы сделала признание

Смерть украинца в аэропорту Лиссабона: глава миграционной службы сделала признание
Обновлено 23:00 Сегодня Телеграф Фото: twitter

9 декабря глава службы по делам иностранцев и границ Португалии Криштина Гатош ушла в отставку на фоне скандала из-за гибели украинца в аэропорту Лиссабона.

Об этом сообщили в миграционной службе Португалии.

Еще в марте 2020 года сорокалетний украинец, Игорь Гоменюк скончался в изоляторе аэропорта Лиссабона после того, как был жестоко избит в комнате без камер наблюдения. Трое офицеров миграционной службы, которые были причасны к избиению, были задержаны, им предъявили обвинения в убийстве.

В то же время сам скандал разгорелся с новой силой, после информации о том, что миграционная служба хочет установить в центрах содержания "тревожные кнопки". Правозащитники посчитали такую реакцию на инцидент - неадекватной.

Стоит отметить, что в недавнем интервью португальскому телеканалу RTP Гатош сказала, что погибший украинец "явно подвергался пыткам". После этого давление на нее со стороны правозащитников усилилось.

При этом, представитель португальской Amnesty International Педро Нето отметил, что случаи ненадлежащего обращения с иностранцами, которые прибывают в Португалию, встречались и ранее.

Тем не менее Гатош подала в отставку, как сообщили в Министерстве внутренних дел Португалии - по собственному желанию. Этот уход в ведомстве объяснили реформой, цель которой - четче разделить полицейские и административные полномочия при работе с путешественниками и мигрантами и применять "более человечный и менее бюрократичный подход". Но в миграционной службе пока не уточняют, связана ли отставка со скандалом из-за смерти украинца.

В свою очередь, депутат от оппозиционной Социал-демократической партии Рикардо Лейте прокомментировал отставку Гатош: "когда стали известны обстоятельства смерти гражданина Украины в аэропорту Лиссабона, отставка была единственным возможным выходом".

Читайте также в материале "Телеграфа": Украинку на Бали заподозрили в торговле наркотиками - подробности скандала.

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Португалия, Криштина Гатош.

Автор:

Телеграф
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