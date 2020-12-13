Какой праздник 13 декабря: народные приметы и запреты

В воскресенье, 13 декабря, православные почитают память святого Андрея Первозванного, который был родным братом апостола Петра.

Согласно Святому Писанию, изначально апостол Андрей был учеником Иоанна Крестителя, который впоследствии отправил его служить к Христу. Все три года он, как и все остальные двенадцать апостолов, следовал за Иисусом. Когда Святой Дух сошел на учеников Христа, апостолы бросили жребий, кто и куда отправится на служение. Андрею выпали восточные страны - территория, на которой также были расположены славянские земли. Он прошел путь от Малой Азии до самого Киева. За верность христианскому учению святой апостол принял мученическую смерть на кресте.

Ночь на Андрея Первозванного звалась "Андреевой ночью". Магические обряды этой ночи были своего рода репетицией перед большими святочными гаданиями.

Что запрещено делать 13 декабря

В день святого Андрея запрещается шить, ткать, прясть, выполнять тяжелую работу по дому, а вот готовить не возбранялось.

Крестьяне говорили, что выходить из дома было нежелательным, потому как считалось, что в это время по земле ходить нечисть.

Народные приметы 13 декабря

Ясный и морозный день предвещает хороший урожай.

Если снег в этот день ляжет, то он задержится еще на 100 дней.

Кошка вылизывает хвост, лапы и тело - жди ясного морозного дня.

Родившиеся 13 декабря находятся под сильной защитой. Из любой ситуации они выходят с достоинством.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 13 декабря ожидается дождь с мокрым снегом.