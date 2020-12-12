Активисты под Офисом президента "похоронили правосудие" (фото, видео)

Активисты провели у здания Офиса президента символическую акцию "Похороны правосудия", приуроченную к годовщине дела Шеремета.

"Под Офисом президента, в рамках акции в поддержку обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, своя атмосфера. Людей, к слову, собралось не так уж и мало", - пишет Klymenko Time в Телеграм.

Как сообщается на странице мероприятия в Facebook, "траурная процессия" прошла от перекрестка улиц Банковой и Институтской к Офису президента Украины, после чего люди двинулись к зданиям МВД и Генпрокуратуры.

В свою очередь, пресс-служба Нацполиции сообщила, что на фоне проведения новогодних мероприятий была усилена охрана.

"Полиция диалога разъясняет требования Правительства о необходимости соблюдения карантина, также проводятся поверхностные проверки", - сказали в полиции, отметив, что правоохранители не ограничивают доступ граждан к зданию ОПУ.

Как сообщалось ранее, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. О задержании и объявлении подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета министр внутренних дел Арсен Аваков заявил 12 декабря 2019 года.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

7 декабря, суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Антоненко, оставив того под арестом.