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Врач дал советы, как правильно промывать нос

Врач дал советы, как правильно промывать нос
Обновлено 08:08 Сегодня Телеграф

Врач с 30-летним стажем рассказал о том, как правильно соблюдать правила гигиены во время пандемии коронавируса и как правильно промывать места, которые являются основными путями передачи вируса.

Свое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил доктор, который плечом к плечу столкнулся с лечением COVID-19.

"Тут достаточно соблюдать элементарные правила гигиены, которые народ подзабыл. Надо мыть руки постоянно, промывать нос – руки и носоглотка это, примерно так же, как и при гриппе, основные пути передачи вируса", - отмечает он.

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При этом эксперт напомнил, что нос промывать можно простой водой, а в идеале 0,9-процентным солевым раствором. Он рассказал, что нужно набирать воду в пригоршню, втягивать жидкость в нос – высморкаться, втянуть – высморкаться. А лучше всего потом еще в нос физраствором закапать.

Больше о пандемии изнутри, заболеваниях, которые сложнее коронавируса и страх перед смертью пациента читайте в материале: "Корь намного страшнее ковида!" Откровения врача с 30-летним стажем

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Все по теме:

Врачи, Врач, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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