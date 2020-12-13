Врач дал советы, как правильно промывать нос

Врач с 30-летним стажем рассказал о том, как правильно соблюдать правила гигиены во время пандемии коронавируса и как правильно промывать места, которые являются основными путями передачи вируса.

Свое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил доктор, который плечом к плечу столкнулся с лечением COVID-19.

"Тут достаточно соблюдать элементарные правила гигиены, которые народ подзабыл. Надо мыть руки постоянно, промывать нос – руки и носоглотка это, примерно так же, как и при гриппе, основные пути передачи вируса", - отмечает он.

При этом эксперт напомнил, что нос промывать можно простой водой, а в идеале 0,9-процентным солевым раствором. Он рассказал, что нужно набирать воду в пригоршню, втягивать жидкость в нос – высморкаться, втянуть – высморкаться. А лучше всего потом еще в нос физраствором закапать.

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