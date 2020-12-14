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Какой праздник 14 декабря: народные приметы и запреты

Какой праздник 14 декабря: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В церкви 14 декабря почитается память святого Наума, который жил в VII веке на территории Галилеи. На Руси его почитали как покровителя грамоты и наук.

О жизни Наума не осталось практически никаких сведений. Однако известно, что он в свое время написал книгу пророчеств, которая вышла в свет примерно в 663 году до н.э. после падения Фив.Наум в этой книге предсказывает грешникам строгое, но справедливое наказание за совершенные ими деяния. Действительно, совсем скоро Ниневия была полностью разрушена и исчезла с лица земли.

Умер Наум в 45 лет и похоронен в родных землях.

Обычно именно в это время всех детей отдавали на учение, и уже спустя некоторое время эту дату перенесли на 1 сентября. Объяснялось это тем, что зимой у крестьянских семей было немного работы, а потому, можно было уделить внимание образованию. В остальное время даже дети были заняты какой-либо деятельностью в поле или в огороде.

Рано утром 14 декабря семейство обычно отправлялось в церковь. Там люди молились святому Науму, присутствовали на праздничной службе, просили благословения на учебу.

Что запрещено делать 14 декабря

  • Не стоит принимать пищу во время чтения. Наши предки говорили, что так можно заесть все знания. По этой же причине нельзя оставлять книгу открытой - вся информация из головы улетучится.

  • Не рекомендуется 14 декабря смотреться в зеркало после подписания важных документов. Если ослушаться этого совета, все договоренности окажутся пустыми.

  • Постарайтесь не выходить из дому поздно вечером и ночью.

  • Если будете подавать милостыню нищему, то нельзя смотреть ему в глаза - можете потом оказаться быть на его месте.

Народные приметы 14 декабря

  • Северный ветер дует - будут сильные морозы в ближайшее время.

  • Если ночное небо усыпано звездами, то на следующий день ударит лютый мороз.

  • Зимние звезды на небе переливаются - примета к тому, что стоит ждать вьюги.

  • Глухо слышится собачий лай - ожидай снегопада.

  • Родившиеся 14 декабря будут счастливы по жизни. Обычно они становятся хорошими учителями. Носить им следует халцедон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 декабря в Украине ожидаются ледяной дождь и мокрый снег.

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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.

Автор:

Телеграф
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