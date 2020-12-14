Какой праздник 14 декабря: народные приметы и запреты

В церкви 14 декабря почитается память святого Наума, который жил в VII веке на территории Галилеи. На Руси его почитали как покровителя грамоты и наук.

О жизни Наума не осталось практически никаких сведений. Однако известно, что он в свое время написал книгу пророчеств, которая вышла в свет примерно в 663 году до н.э. после падения Фив.Наум в этой книге предсказывает грешникам строгое, но справедливое наказание за совершенные ими деяния. Действительно, совсем скоро Ниневия была полностью разрушена и исчезла с лица земли.

Умер Наум в 45 лет и похоронен в родных землях.

Обычно именно в это время всех детей отдавали на учение, и уже спустя некоторое время эту дату перенесли на 1 сентября. Объяснялось это тем, что зимой у крестьянских семей было немного работы, а потому, можно было уделить внимание образованию. В остальное время даже дети были заняты какой-либо деятельностью в поле или в огороде.

Рано утром 14 декабря семейство обычно отправлялось в церковь. Там люди молились святому Науму, присутствовали на праздничной службе, просили благословения на учебу.

Что запрещено делать 14 декабря

Не стоит принимать пищу во время чтения. Наши предки говорили, что так можно заесть все знания. По этой же причине нельзя оставлять книгу открытой - вся информация из головы улетучится.

Не рекомендуется 14 декабря смотреться в зеркало после подписания важных документов. Если ослушаться этого совета, все договоренности окажутся пустыми.

Постарайтесь не выходить из дому поздно вечером и ночью.

Если будете подавать милостыню нищему, то нельзя смотреть ему в глаза - можете потом оказаться быть на его месте.

Народные приметы 14 декабря

Северный ветер дует - будут сильные морозы в ближайшее время.

Если ночное небо усыпано звездами, то на следующий день ударит лютый мороз.

Зимние звезды на небе переливаются - примета к тому, что стоит ждать вьюги.

Глухо слышится собачий лай - ожидай снегопада.

Родившиеся 14 декабря будут счастливы по жизни. Обычно они становятся хорошими учителями. Носить им следует халцедон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 декабря в Украине ожидаются ледяной дождь и мокрый снег.