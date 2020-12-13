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Умер автор песен Павла Зиброва и Таисии Повалий

Умер автор песен Павла Зиброва и Таисии Повалий
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф

Умер советский и украинский композитор, актёр, певец, заслуженный деятель искусств Украины Александр Жилинский. Ему было 65 лет.

Об этом сообщил народный артист Украины, музыкальный продюсер Юрий Квеленков.

"Прощай дорогой. Мы созванивались пару лет назад и хотели возродить "Веселад". Он сказал, что дважды в одну реку не войдешь.... так появился конкурс "StarTime". А последний раз, он звонил мне пару месяцев назад. Хотел встретиться..." - отметил он.

В своем "Фейсбуке" Всеволод Чабодаев тоже вспоминает гениального маэстро.

"Невероятно грустно ... Рос на его песнях ... Будем помнить .... И "Мамину сказку", которая сопровождала мое детство, и "Старую кафе", как воспоминание о первом посещении Киева вместе с родителями, а с Одессой навсегда будет ассоциироваться его "Экипаж"... Светлая память Маэстро ..." - отметил Чабодаев.

Александр Жилинский родился в 1955 году в городе Бердянске Запорожской области, в 1977 окончил Киевский Государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, а в 1987 - Киевскую Государственную консерваторию им. Чайковского.

Творческая деятельность Жилинского, как композитора, началась с 1972 года.

Песни Жилинского можно услышать в исполнении Виталия Белоножко, Таисии Повалий, Павла Зиброва, Лидии Михайленко, групп "Мальвы", "Краян", Man Sound и многих других.

Напомним, в субботу, 12 декабря, в возрасте 85 лет умер советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт. 

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Все по теме:

Песни, Таисия Повалий, Павел Зибров, Виталий Белоножко, Лидия Михайленко, Александр Жилинский.

Автор:

Телеграф
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