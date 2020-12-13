Зеленский поделился планами по улучшению экологии в Украине: в сети не оценили

Президент Владимир Зеленский рассказал об амбициозных планах по улучшению климата в Украине и назвал долгосрочной целью в этом направлении "достижение углеродистой нейтральности".

Слова президента цитирует пресс-служба Офиса президента.

"Долгосрочной целью Украины является достижение углеродистой нейтральности. Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели", - сказал Зеленский.

По мнению гаранта, уже к 2030 году удастся сократить выбросы парниковых газов до 64% по сравнению с 1990 годом.

"Мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64%", - сказал президент.

В сети такое стремление Зеленского не оценили, о чем указали в комментариях под постами в соцсетях. Также нашлись и те, кто не только критиковали, но и благодарили главу государства за проявленную сознательность в этом вопросе.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский вручил заочно осужденному в России нацгвардейцу Виталию Маркиву высокую государственную награду.