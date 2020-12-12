Зеленский вручил заочно осужденному в России нацгвардейцу высокую государственную награду

Президент Украины Владимир Зеленский наградил старшего сержанта НГУ Виталия Маркива орденом "За мужество" III-степени.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В сообщении отмечается, что Маркив получил награду за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, а также за примерное исполнение служебных и гражданских обязанностей, высоки профессионализм и веский вклад в защиту прав и свобод граждан Украины на международном уровне.

Зеленский отметил, что освобождение Маркива, которого ранее в Италии приговорили к 24 годам тюремного заключения, это победа Украины на международном уровне.

Напомним, 3 ноября Маркива полностью оправдали в Италии по делу о гибели журналиста на Донбассе в 2014 году. Уже 4 ноября он вернулся в Украину.

Тем не менее, в России 11 декабря суд принял решение о заочном аресте нацгвардейца.